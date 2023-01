Blind startet kämpferisch bei Bayern: "Erste Option werden"

Daley Blind weiß, was er will. Hollands WM-Teilnehmer kennt seine Rolle beim FC Bayern, will aber trotzdem mehr als ein Notnagel sein. Offen gibt er Auskunft zu seinem implantierten Defibrillator.

07. Januar 2023 - 13:22 Uhr | AZ/dpa