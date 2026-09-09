Bleibt Olise beim FC Bayern? Eberl setzt Superstar eine Frist

Bayerns Sportvorstand spricht über mehrere brisante Themen. Der Franzose soll "bis zum nächsten Sommer" sagen, ob er verlängern will.

Klare Kante von Max Eberl: Der Sportvorstand des FC Bayern hat sich im Interview mit der "Sport Bild" optimistisch gezeigt, dass die Topstars Harry Kane und Michael Olise auch in Zukunft bei den Münchnern spielen werden. "Ich wüsste nicht, was gegen eine Vertragsverlängerung sprechen würde", sagte Eberl über Kane, dessen Vertrag 2027 ausläuft: "Wir wollen es keine endlose Geschichte werden lassen. Das wird es auch nicht." Kane selbst hatte nach dem Ligastart bezüglich der Gespräche gesagt, es sehe "ziemlich gut" aus. Der 33-jährige Engländer würde nach AZ-Informationen am liebsten bis 2030 verlängern, Bayern hingegen bis 2029.

Unverzichtbar für den FC Bayern: Harry Kane (l.). © IMAGO/Philippe Ruiz

Kane als Favorit auf den Ballon d'Or

Für Eberl steht außer Frage, dass Kane die logische Wahl für den Ballon d'Or ist: "Er hat Rekorde gebrochen und ist eine Top-Persönlichkeit. Für mich gibt es keinen anderen Kandidaten außer Harry." Englands Nationalmannschaftskapitän steht wie seine Bayern-Mitspieler Olise, Luis Díaz und Dayot Upamecano auf der Nominierungsliste für die prestigeträchtige Auszeichnung. Der Ballon d'Or wird am 26. Oktober in Kanes Heimatstadt London verliehen. Es wäre der passende Rahmen.

Olise als Zukunftssäule

Der Franzose Olise, dessen Arbeitspapier bis 2029 datiert ist, hat für Bayern einen ähnlich hohen Wert wie Kane. Wie Eberl versicherte, gebe es weder eine Ausstiegsklausel noch eine Schmerzgrenze für den 24-Jährigen: "Das ist das Schöne bei Bayern München: Man muss bei keiner Summe schwach werden."

Olise (l.) kam im Sommer 2024 zum FC Bayern. © IMAGO/Photo by FC Bayern München/Pool

Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung mit dem von Real Madrid und Paris Saint-Germain umworbenen Olise fanden bislang nicht statt. "Ich sage es mal so: Wir sollten bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht", sagte Eberl.

Eberl weist Gerüchte um Freund zurück

Deutliche Worte fand Eber auf die Frage nach einem angeblich zerrütteten Verhältnis zu Sportdirektor Christoph Freund. "Das ist Bullshit! Das ist eine an den Haaren herbeigezogene Geschichte, die ich nicht nachvollziehen kann", sagte der Sportvorstand. Man arbeite seiner Meinung nach "sehr gut miteinander". Eberl glaubt zudem, dass auch die Vertragsverlängerung des Sportdirektors "schnell und lautlos" über die Bühne gehe. Wie die AZ erfuhr, möchte Bayern gerne mit Freund verlängern. Der Österreicher könnte mehr Macht bekommen.

Sie arbeiten erfolgreich zusammen beim FC Bayern: Max Eberl (l.) und Christoph Freund. © IMAGO/Heiko Blatterspiel

Offene Zukunft von Chefscout Schmadtke

Und womöglich einen neuen Chefscout. Denn bei Nils Schmadtke, dem Eberl-Intimus, ist es fraglich, ob dessen 2027 auslaufender Kontrakt verlängert wird. "Fakt ist: Nils hat noch ein Jahr Vertrag, und ich halte ihn für einen der besten Scouts und Kaderplaner in Deutschlands", sagte Eberl. Er fand es zudem "nicht in Ordnung", ergänzte Eberl, wie Schmadtke "in der öffentlichen Berichterstattung dargestellt wurde. So etwas kann man einfach nicht auf sich beruhen lassen." Fortsetzung folgt.