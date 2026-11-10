Bleibt Kimmich unantastbar? Der Vierkampf im deutschen Mittelfeld

Vor den Spielen in Serbien und gegen die Niederlande kann der DFB-Coach im Zentrum zwischen Kimmich, Pavlovic, Bischof und Nmecha wählen. Die AZ erklärt, wer die besten Chancen hat.

Für Aleksandar Pavlovic wird die Reise nach Belgrad besonders emotional. Klar, der 22-Jährige vom FC Bayern wurde in München geboren und ist seit Juni 2024 deutscher Nationalspieler. Doch in seiner Brust schlagen zwei Herzen, denn Pavlovics Familie väterlicherseits kommt aus Serbien. "Es war ein schönes Gefühl, dass sich der serbische Verband so um mich bemüht hat“, sagte Pavlovic nach seiner Entscheidung vor zweieinhalb Jahren.

Pavlovic zwischen zwei Heimaten

Die Wahl sei "nicht einfach" gewesen, "weil ich auch für Serbien etwas empfinde", so Pavlovic: "Meine Oma und mein Opa wohnen in der Nähe von Belgrad auf einem Bauernhof. Ich versuche, sie einmal pro Jahr zu besuchen. Und das Essen ist das Beste."

Hoffnungsträger im DFB-Mittelfeld: Aleksandar Pavlovic (l.) und Tom Bischof. © IMAGO/Bahho Kara

Ein Familienmensch, der Pavlovic. Doch rund um das Nations-League-Spiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im Stadion Rajko Mitic wird wohl keine Zeit sein für einen Besuch bei den Großeltern. Der Fokus für den Mittelfeldstar und die deutsche Mannschaft liegt ganz klar auf sportlichem Erfolg: Mit zwei Siegen gegen die Serben und am Montag in Berlin gegen die Niederlande kann die DFB-Elf noch das Viertelfinale erreichen. Druck ist also da, das Team von Jürgen Klopp will mit einem guten Gefühl ins neue Jahr gehen.

Klopp und das Mittelfeld-Puzzle

Der Bundestrainer steht dabei vor kniffligen Personalentscheidungen - womit wir wieder bei Pavlovic wären. Denn speziell im Zentrum hat Klopp reichlich Auswahl an Topspielern. Das Mittelfeld-Puzzle. Zuletzt beim 0:0 in Griechenland und beim 2:0 gegen Serbien in München überzeugte das Duo Pavlovic und Tom Bischof, nachdem zuvor Joshua Kimmich und Felix Nmecha beim 0:1 gegen die Griechen und beim 1:1 gegen die Niederlande zum Einsatz gekommen waren.

Drei bayerische Mittelfeldoptionen (v.l.): Bischof, Pavlovic und Kimmich. © IMAGO/Eduard Martin

Danach kam eine Diskussion auf, ob Klopp nicht schon jetzt auf Pavlovic und den 21-jährigen Bischof vertrauen sollte. Doch der Bundestrainer sprang Kimmich zur Seite. "Jo Kimmich ist ein überragender Mittelfeldspieler, der in unserem Team immer einen Platz haben wird", sagte Klopp. Zugleich seien Pavlovic und Bischof "Top-Partner, die können überragend zusammen spielen." Und denen die Zukunft gehören dürfte - bei Bayern und im Nationalteam.

Kimmichs Status, Pavlovics Zukunft

Bemerkenswert: Bei den Spielen gegen Serbien und in Griechenland verzichtete Klopp auf Kimmich, obwohl der Kapitän gern bei der Mannschaft geblieben wäre und beim Bundestrainer mehrmals nachfragte. Kimmich könne theoretisch auch mal "verletzt sein oder sonst was", erklärte Klopp seinen Verzicht. "Wir müssen also gucken, was passiert, wenn er nicht da ist. Und wir müssen auch gucken, wie eine Gruppe funktioniert, wenn die ganz großen Köpfe nicht da sind." Jetzt sind alle vier Mittelfeldstars dabei.

Gute Leistungen in Dortmund: Felix Nmecha. © IMAGO/Bahho Kara

Während für den 31-jährigen Kimmich vor allem dessen Erfahrung und seine präzisen Pässe sprechen, haben die Konkurrenten andere Qualitäten. Pavlovic ist im Zweikampf und Pressing der Stärkste, Bischof besticht mit Übersicht und Distanzschüssen - und Dortmunds Nmecha ist der torgefährlichste. Der 26-Jährige war einer der wenigen Lichtblicke bei der WM im Sommer, hat aber Schwächen im Defensivverhalten.

Vier Kandidaten für zwei Plätze

Aus vier mach zwei: Wie wird sich Klopp entscheiden? An Spielführer Kimmich wird beim Geisterspiel in Serbien wohl kein Weg vorbeiführen, sonst hätte der DFB-Coach eine große öffentliche Debatte. Heißt: Aus drei mach eins. Und da hat Pavlovic gute Chancen. Denn auch beim FC Bayern ist der Mann mit den zwei Herzen in der Brust an Kimmichs Seite gesetzt.