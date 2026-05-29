"Bleibe der hoffnungslose Träumer": Gosens packt über sein WM-Telefonat mit Nagelsmann aus

Robin Gosens bekam vor wenigen Tagen eine WM-Absage von Bundestrainer Julian Nagelsmann. In der AZ spricht er über das Telefonat und psychologische Unterstützung für Oliver Baumann.

AZ: Herr Gosens, Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte angekündigt, er wolle vor der Nominierung am vergangenen Donnerstag mit 62 Spielern sprechen und ihnen erklären, warum sie bei der WM dabei sind – oder eben auch nicht. Waren Sie einer davon?

ROBIN GOSENS: Ja, er hat mich angerufen. Wir haben drei, vier Minuten darüber gesprochen, warum es nicht für eine Nominierung gereicht hat und was die Gründe dafür sind. Das hat er mir sehr klar und auch sehr wertschätzend mitgeteilt. Natürlich spricht er in so einem Moment mit einem enttäuschten Spieler – man macht sich ja bis zum Schluss Hoffnung, auch wenn es für mich dieses Jahr ehrlicherweise schwierig ausgesehen hat. Aber ich bin ihm dankbar für den Anruf. Er hat mir signalisiert: Du hast eine wichtige Rolle gespielt, ich habe dich oft eingesetzt - und jetzt sind gerade andere vor dir. Das war sehr respektvoll und transparent.

Gosens hat Verständnis für Nicht-Nominierung

Konnten Sie Julian Nagelsmanns Absage nachvollziehen?

Mit Blick auf die vergangene Saison konnte ich seine Entscheidung verstehen. Er hat mir klar gemacht, dass die Konkurrenz auf der linken Seite dieses Jahr extrem groß war. David Raum hat eine herausragende Saison gespielt, Nathaniel Brown war sehr konstant, Maxi Mittelstädt hinten raus ebenfalls richtig stark. Und ich selbst hatte bei Florenz eine schwierige Saison, wir haben lange gegen den Abstieg gespielt, dazu kam eine Verletzung - und ich war insgesamt nicht so konstant wie im Jahr davor. Von daher war das für mich nachvollziehbar. Natürlich tut es weh, weil ich immer dieser hoffnungslose Träumer bleibe, der bis zuletzt an seine Chance glaubt. Aber im Vergleich zur Heim-EM 2024 war mein Mindset und realistische Erwartung diesmal eine andere, deshalb konnte ich es besser einordnen.

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Was zuerst an diesem WM-Kader auffällt, ist der wieder mal starke Bayern-Block. Bilden diese acht Spieler für Sie den Kern einer erfolgreichen DFB-Elf?

Dieser Bayern-Block war eigentlich schon immer da, solange ich in der Nationalmannschaft war. Das hat mit der Qualität dieses Vereins zu tun. Wenn du siehst, mit welcher Dominanz sie ihre Spiele in dieser Saison bestritten haben, dann ist es logisch, dass ein Bundestrainer versucht, das mitzunehmen. Gerade bei einem Turnier, wo du wenig gemeinsame Trainingszeit hast, ist ein eingespielter Block extrem wertvoll. Die kennen sich, die wissen, wie der andere tickt. Es sind ja auch andere Spieler, die sich an diesem Block orientieren, hochziehen, weil für uns in Deutschland Bayern das Nonplusultra ist. Und dann kommt eben noch eine zweite Ebene dazu: die individuellen Qualitäten innerhalb dieses Kerns.

Jamal ist für mich ein Unterschiedsspieler, und zwar nicht nur, wenn er bei 100 Prozent ist. Robin Gosens

Musiala ist ein Unterschiedsspieler

Sie sprechen die Extra-Qualität an - gerade Spieler wie Jamal Musiala stehen deshalb ja besonders im Fokus. Ist es aus Ihrer Sicht richtig, ihn mitzunehmen, obwohl er nach seiner schweren Verletzung noch nicht bei 100 Prozent ist?

Absolut. Genau solche Spieler entscheiden Turniere. Jamal ist für mich ein Unterschiedsspieler, und zwar nicht nur, wenn er bei 100 Prozent ist. Selbst bei 95 Prozent bringt er Fähigkeiten mit, die nur ganz wenige Spieler auf diesem Niveau haben. Wie er Räume erkennt, wie er sich auf engstem Raum löst - das ist außergewöhnlich. Und genau solche Profile brauchst du bei einer WM, weil du Spiele hast, die eng sind, die vielleicht sogar zäh sind. Da brauchst du jemanden, der aus dem Nichts etwas kreieren kann.

Sie sagen, dass Sie ein riesengroßer Fan dieser Mannschaft sind und sogar glauben, dass dieses Team "das Ding", also den WM-Pokal, holen kann. Was - oder vielleicht auch wer speziell - löst bei Ihnen diese Zuversicht aus?

Ich habe mit den meisten Jungs zusammengespielt und weiß, wie gut die Harmonie ist. Das war immer eine große Freude, weil sich wirklich alle gut verstanden haben. Diese Teamchemie ist bei einem Turnier enorm wichtig. Und dann kommt eben genau diese Mischung dazu: ein eingespielter Bayern-Block, extreme Qualität in der Breite und eben Unterschiedsspieler wie Musiala, die dir auch mal ein Spiel alleine entscheiden können. Vielleicht sind wir von den ganz großen Namen her nicht automatisch der Top-Favorit, aber wir gehören definitiv zu dem Kreis, der das Turnier gewinnen kann. Und ich glaube daran. Und ich würde mir wünschen, dass das alle tun, weil ich aus Spielersicht weiß, wie wichtig es ist, wenn man diese Unterstützung spürt.

Soll der Unterschiedsspieler beim DFB werden: Jamal Musiala. © IMAGO

Unterstützung ist wichtig für deutschen WM-Erfolg

Ihren Optimismus teilen noch nicht alle in Deutschland. Laut Umfragen freuen sich relativ wenige auf das Mega-Turnier in den USA, Kanada iund Mexiko. Woran liegt das?

Das ist eine komplexe, vielschichtige Sache. Natürlich spielen die Ergebnisse der Vergangenheit eine Rolle. Dann gibt es verschiedene Themen, die medial sehr präsent sind - Personaldebatten, einzelne Entscheidungen. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Thema und dadurch entsteht eine gewisse Grundskepsis. Aber am Ende hat der Bundestrainer diese Mannschaft bewusst ausgewählt, weil er überzeugt ist, dass sie maximal erfolgreich sein kann. Jeder darf seine Meinung haben - aber irgendwann muss der Schalter umgelegt werden. Dann geht es nicht mehr um Kritik, sondern um die Unterstützung der Mannschaft.

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Wie lässt sich diese Stimmung noch drehen?

Indem wir alle mitziehen - Mannschaft, Verband, aber auch Fans und Medien. Kritik gehört dazu, aber irgendwann musst du auch loslassen und den Fokus auf das Positive legen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, diese Unterstützung zu spüren. Wenn dieses Vertrauen von außen da ist, gibt dir das als Spieler unglaublich viel.

Natürlich nagt so etwas an einem, das wäre ja auch unnormal, wenn nicht. Robin Gosens

Spieler sprechen offener über mentale Probleme

Sie arbeiten bei der WM erstmals als TV-Experte für die ARD, aber seit Kurzem haben Sie dort auch den viel beachteten Podcast "Wie geht’s", in dem Sie als studierter Psychologe mit bekannten Persönlichkeiten über das Tabu-Thema mentale Gesundheit sprechen. Was glauben Sie: Wie geht’s aktuell Oliver Baumann?

Ich glaube tatsächlich, dass das eine extrem anspruchsvolle Situation für ihn ist. Ich kenne Olli aus mehreren Lehrgängen und habe wirklich ein sehr positives Bild von ihm - sportlich wie menschlich. Und man muss ganz klar sagen: Er hat eine herausragende Saison gespielt, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft. Es gab, glaube ich, niemanden, der große Zweifel gehabt hätte, wenn er bei dieser WM im Tor steht. Im Gegenteil - viele hätten gesagt: Absolut verdient. Genau deshalb ist die Enttäuschung auch vollkommen normal und auch absolut berechtigt. Diese Emotion muss man ihm zugestehen. Dazu kommt dann noch der mediale Druck: Das Thema wird aufgegriffen, diskutiert, bewertet - das ist ja etwas, das du als Spieler automatisch wahrnimmst, selbst wenn du versuchst, dich davon zu lösen. Was ich aber beeindruckend finde, ist, wie er damit umgeht. Dass er direkt signalisiert: Ich bin trotzdem da, ich bin bereit, ich unterstütze die Mannschaft - auch als Nummer zwei. Das ist im Leistungssport alles andere als selbstverständlich. Das zeigt nicht nur seine sportliche Klasse, sondern vor allem seine menschliche Größe. Und ich glaube, dass genau das entscheidend ist: wie du mit solchen Momenten umgehst. Natürlich nagt so etwas an einem, das wäre ja auch unnormal, wenn nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass er die Situation eingeordnet hat, dass er sie akzeptiert und seinen Platz im Team gefunden hat. Und deshalb glaube ich, dass es ihm - bei aller Enttäuschung - mittlerweile wieder stabil gut geht.

Geht als Nummer zwei in die WM: Oliver Baumann. © IMAGO

Wäre das Thema Baumann/Neuer nicht genau so ein Fall, bei dem psychologische Unterstützung hilfreich wäre?

Das hängt individuell vom Spieler ab. Aber da haben Medien natürlich auch eine Verantwortung. Wenn ein Spieler offen sagen würde: "Ich habe damit zu kämpfen", dann wissen wir alle, was passieren könnte. Deshalb halten sich viele zurück. Grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg, dass Spieler offener über mentale Themen sprechen. Aber dann müssen solche Aussagen auch sensibel behandelt, nicht ausgeschlachtet, sondern respektiert werden. Sonst wird sich nie wirklich etwas verändern.

Gosens will Teampsychologe beim DFB werden

Könnten Sie sich Zukunft eine Rolle als Team-Psychologe beim DFB nach der aktiven Karriere vorstellen?

Das ist definitiv ein großer Traum von mir: diese beiden Welten zu verbinden. Ich habe den theoretischen Background und die praktische Erfahrung aus dem Profifußball. Ich kann mich in viele Situationen hineinversetzen. Deshalb würde ich nach der Karriere sehr gerne Athleten begleiten. Wenn das im DFB wäre, wäre das natürlich besonders schön, weil ich eine große Verbindung zu diesem Verband habe. Aber grundsätzlich denke ich da in viele verschiedene Richtungen.