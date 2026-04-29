Bittere Pille für PSG! Star fällt im Rückspiel gegen den FC Bayern aus

Achraf Hakimi fehlt Paris Saint-Germain im Halbfinalrückspiel gegen den FC Bayern.

Das ist eine bittere Pille für den Titelverteidiger. Paris Saint-Germain muss im Halbfinalrückspiel am kommenden Mittwoch (21 Uhr) beim FC Bayern auf Achraf Hakimi verzichten. Die Franzosen gaben am Mittwochabend bekannt: "Achraf hat sich im Spiel gegen Bayern München eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen und wird in den nächsten Wochen fehlen."

Hakimi blieb nach Zweikampf mit Laimer liegen

Verletzt hat sich Hakimi in der 89. Minute, als es schon 5:4 für PSG stand. Der Marokkaner ging nach einem Sprint auf der Außenbahn zu Boden. Zuvor hatte er sein rechtes Bein überstreckt, als er den Ball von Konrad Laimer abluchsen wollte. Hakimi wurde sofort behandelt und konnte das Spiel nicht mehr beenden. Nun fehlt er auch im Rückspiel in der Allianz Arena.