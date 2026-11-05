Bis Ende Januar spielt der FC Bayern nie zum Lieblings-Zeitpunkt der Fans
Der Endspurt 2026 und die ersten Partien im neuen Jahr 2027 wurden zeitgenau angesetzt.Am Donnerstag hat die Bundesliga die Anstoßzeiten der Spieltage 12 bis 18 in der höchsten deutschen Spielklasse bekanntgegeben – und damit auch für sieben weitere Partien des FC Bayern.
Die negative Nachricht für die Anhänger der Münchner vorweg: Ein Heimspiel am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr (bekanntermaßen die Lieblings-Anstoßzeit der meisten Fans) wird es bis Ende Januar nicht mehr geben.
FC Bayern startet mit Auswärtsspiel in Mönchengladbach ins neue Jahr
Nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC (1. Dezember, 20.45 Uhr) empfängt der deutsche Rekordmeister demnach den SC Paderborn am Freitag, 4. Dezember (20.30 Uhr), in der Allianz Arena. In der Woche darauf treten die Münchner am Sonntag, 13. Dezember (17.30 Uhr), bei der TSG Hoffenheim an, ehe das letzte Spiel des Jahres gegen den SV Werder Bremen am Freitagabend, 18. Dezember (20.30 Uhr), vor den eigenen Fans steigt.
Nach der Winterpause startet der FCB mit dem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag, 9. Januar (18.30 Uhr), ins Jahr 2027. In der darauffolgenden englischen Bundesliga-Woche erwartet die Bayern zunächst das Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch, 13. Januar (20.30 Uhr). Nur drei Tage später beschließen die Münchner bei Eintracht Frankfurt am Samstag, 16. Januar (18:30 Uhr), die Hinserie. Die Rückrunde startet für den FCB dann am Samstag, 23. Januar (15.30 Uhr), mit dem Gastspiel beim VfB Stuttgart.
Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick
|Wettbewerb
|Datum, Uhrzeit
|Spiel, Ergebnis
|Supercup
|22.08.2025, 20.30 Uhr
|Borussia Dortmund - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 1. Spieltag
|28.08.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – VfB Stuttgart 5:1
|DFB-Pokal, 1. Runde
|02.09.2026, 20.45 Uhr
|VfL Osnabrück - FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 2. Spieltag
|05.09.2026, 18.30 Uhr
|Schalke 04 – FC Bayern 0:0
|Champions League, 1. Spieltag
|10.09.2026, 21 Uhr
|FC Bayern – FK Bodø/Glimt 5:0
|Bundesliga, 3. Spieltag
|13.09.2026, 17.30 Uhr
|SV Elversberg – FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 4. Spieltag
|18.09.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Union Berlin 7:0
|Bundesliga, 5. Spieltag
|10.10.2026, 15.30 Uhr
|FC Augsburg – FC Bayern 2:2
|Champions League, 2. Spieltag
|13.10.2026, 21 Uhr
|Viking Stavanger – FC Bayern 3:3
|Bundesliga, 6. Spieltag
|17.10.2026, 18.30 Uhr
|FC Bayern – RB Leipzig 6:1
|Champions League, 3. Spieltag
|21.10.2026, 21 Uhr
|FC Bayern – FC Arsenal 2:2
|Bundesliga, 7. Spieltag
|25.10.2026, 17.30 Uhr
|SC Freiburg – FC Bayern 1:3
|DFB-Pokal, 2. Runde
|28.10.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Magdeburg 6:1
|Bundesliga, 8. Spieltag
|31.10.2026, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Dortmund 2:2
|Champions League, 4. Spieltag
|03.11.2026, 21 Uhr
|Atletico Madrid – FC Bayern 0:2
|Bundesliga, 9. Spieltag
|07.11.2026, 15.30 Uhr
|FSV Mainz 05 – FC Bayern
|Bundesliga, 10. Spieltag
|20.11.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Köln
|Champions League, 5. Spieltag
|25.11.2026, 21 Uhr
|OSC Lille – FC Bayern
|Bundesliga, 11. Spieltag
|28.11.2026, 15.30 Uhr
|Hamburger SV – FC Bayern
|DFB-Pokal, Achtelfinale
|01.12.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern – Hertha BSC
|Bundesliga, 12. Spieltag
|04.12.2026 , 20.30 Uhr
|FC Bayern – SC Paderborn
|Champions League, 6. Spieltag
|08.12.2026, 21 Uhr
|FC Bayern – Slavia Prag
|Bundesliga, 13. Spieltag
|13.12.2026, 17.30 Uhr
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern
|Bundesliga, 14. Spieltag
|18.12.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Werder Bremen
|Bundesliga, 15. Spieltag
|09.01.2027, 18.30 Uhr
|Borussia Mönchengladbach – FC Bayern
|Bundesliga, 16. Spieltag
|13.01.2027, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga, 17. Spieltag
|16.01.2027, 18.30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – FC Bayern
|Champions League, 7. Spieltag
|20.01.2027, 21 Uhr
|Manchester United – FC Bayern
|Bundesliga, 18. Spieltag
|23.01.2027, 15.30 Uhr
|VfB Stuttgart – FC Bayern
|Champions League, 8. Spieltag
|27.01.2027, 21 Uhr
|FC Bayern – Real Betis
|Bundesliga, 19. Spieltag
|29. - 31.01.2027
|FC Bayern – Schalke 04
|Bundesliga, 20. Spieltag
|05. - 07.02.2027
|FC Bayern – SV Elversberg
|Bundesliga, 21. Spieltag
|12. - 14.02.2027
|Union Berlin – FC Bayern
|Bundesliga, 22. Spieltag
|19. - 21.02.2027
|FC Bayern – FC Augsburg
|Bundesliga, 23. Spieltag
|26. - 28.02.2027
|RB Leipzig – FC Bayern
|Bundesliga, 24. Spieltag
|02./ 03.03.2027
|FC Bayern – SC Freiburg
|Bundesliga, 25. Spieltag
|05. - 07.03.2027
|Borussia Dortmund – FC Bayern
|Bundesliga, 26. Spieltag
|12. - 14.03.2027
|FC Bayern – Mainz 05
|Bundesliga, 27. Spieltag
|19. - 21.03.2027
|1. FC Köln – FC Bayern
|Bundesliga, 28. Spieltag
|02. - 04.04.2027
|FC Bayern – Hamburger SV
|Bundesliga, 29. Spieltag
|09. - 11.04.2027
|SC Paderborn – FC Bayern
|Bundesliga, 30. Spieltag
|16. - 18.04.2027
|FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga, 31. Spieltag
|23. - 25.04.2027
|SV Werder Bremen – FC Bayern
|Bundesliga, 32. Spieltag
|07. - 09.05.2027
|FC Bayern – Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga, 33. Spieltag
|14.05. - 16.05.2027
|Bayer Leverkusen – FC Bayern
|Bundesliga, 34. Spieltag
|22.05.2027, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Eintracht Frankfurt
- Themen:
- FC Bayern München
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