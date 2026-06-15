"Bin überglücklich darüber": Neuer gibt nach DFB-Comeback Einblicke in seine Gefühlswelt

Manuel Neuer stand rund 23 Monate nach dem EM-Aus 2024 bei der Weltmeisterschaft gegen Curacao wieder im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Dabei feierte er den ein oder anderen DFB-Rekord.

Da stand er nun auf der Bühne. Vor sich ein Mikrofon, vor ihm zig Augenpaare neugieriger Reporter. Okay, es war eher ein provisorisches Podium, das in der Mixed Zone des Houston Stadium aufgebaut wurde für die Spieler und ihre Afterwork-Fragerunden. Manuel Neuer war auch nicht gerade passend gekleidet für eine echte Bühne.

Der Torhüter trug ein schwarz-rot-goldenes Trainingsshirt aus der DFB-Kollektion, die grüne Match-Hose vom 7:1 gegen Curaçao, weiße Socken, schwarze Stutzen und blau-weiße Adiletten. Dieser – mit Verlaub – bunte Hund wirkte auf dem Podium noch größer als er mit seinen 1,93m ohnehin ist. Ein ganz kleines Stückchen war selbst der 40-Jährige aber auch gewachsen nach dem WM-Auftakt, nach seinem 125. Länderspiel, nach seinem Comeback im DFB-Tor. Vor rund 23 Monaten war der Bayern-Kapitän im Anschluss an die Heim-EM 2024 zurückgetreten.

"Es macht mich unglaublich stolz": Neuer feiert sein DFB-Comeback

"Es macht mich unglaublich stolz, jetzt wieder bei der Nationalmannschaft mit dem Team auf dem Platz zu sein und die fünfte Weltmeisterschaft zu spielen", sagte Neuer und gab offen Einblick in seine Gefühlswelt: "Ich bin überglücklich darüber. Ich muss auch sagen, dass ich das ganze Turnier so angehe und mich darüber so freue, als wenn es die erste WM für mich wäre." Also wie 2010 in Südafrika als er – vor 16 Jahren – davon profitierte, dass sich die damalige Nummer eins René Adler im Vorfeld der WM-Endrunde verletzt hatte.

Wie einst DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kam Neuer nun bei fünf Weltmeisterschaften (Rekordhalter sind Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und der mexikanische Ersatztorhüter Guillermo Ochoa mit ihrem sechsten Turnier) zum Einsatz, absolvierte sein 20. WM-Spiel. Damit zog er mit Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger, beide mit Neuer gemeinsam Weltmeister 2014 in Brasilien, gleich. Vor Neuer liegen noch: Uwe Seeler (21 WM-Spiele), Miroslav Klose (24) und Matthäus (25) – alle einholbar für den Methusalem in Adiletten bei dieser WM in Nordamerika.

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Neuer nun ältester deutscher Nationalspieler

Noch mehr frisch eingesackte Rekorde für den Rekordmann vom Rekordmeister: Mit 40 Jahren und 79 Tagen ist Neuer nun der älteste deutsche Nationalspieler (er löste Matthäus ab, beim 0:3 in der EM-Vorrunde 2000 gegen Portugal 39 Jahre und 91 Tage) und zugleich der älteste Deutsche, der je bei einer WM aufgeboten wurde. Älter als der alte Fritz, beim 1:3 im Halbfinale 1958 gegen Schweden 37 Jahre und 236 Tage alt.

Das 7:1 gegen den Underdog von der Karibik-Insel war für Neuer, der seit dem 34. Spieltag der Bundesliga (ein 5:1 mit den Bayern gegen Köln am 16. Mai) wegen einer Wadenverletzung kein Spiel mehr bestritten hatte, ein lockerer Trainingskick. Ein bisschen fliegen und hechten zum Reinkommen. Blöd nur, dass er sich keine weitere weiße Weste sicher konnte und beim abgefälschten Schuss zum 1:1-Ausgleichstreffer durch Livano Comenencia nicht ganz glücklich aussah. Es wäre Neuers achte WM-Partie ohne Gegentor gewesen - damit hätte er den deutschen Rekord von Bayerns Torhüter-Ikone Sepp Maier (82) eingestellt. Was nicht ist, kann ja noch werden.

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Neuer will Vergleich mit Brasilien nicht mitmachen

Zunächst freute sich Neuer neben seinem Comeback über den Auftakterfolg: "Ich bin einfach froh, dass wir dieses Spiel so gestaltet haben - mit dem klaren Sieg, mit Spielfreude, mit Fußball nach vorne, mit der Kreativität im letzten Drittel. Ich freue mich, Teil des Ganzen zu sein, der Mannschaft helfen zu können." Den Vergleich zum legendären 7:1 wie einst in Belo Horizonte gegen Brasilien wollte Neuer nicht mitmachen: "Wir wissen, das war jetzt kein Halbfinale gegen Brasilien. Das war das erste Gruppenspiel gegen Curaçao. Dennoch muss man erstmal in der Höhe gewinnen."

Und wie weit geht’s im Turnier? Nach dem ersten Spiel sei dies schwer zu sagen, betonte der Oldie, "aber ich weiß, dass wir mutig sind, motiviert und aktiv, dass wir viel Qualität und Energie auf den Platz bringen. Ich glaube, dass wir einen gewissen Zusammenhalt haben und dafür die richtigen Charaktere. Das stimmt mich alles positiv."

Von Oliver Baumann (36), dem Torhüter, der alle sechs WM-Qualifikationsspiele bestritten hatte, dazu in drei der letzten vier Testspiele im Tor stand und nun von Neuer auf die Ersatzbank verdrängt wurde, war nicht mehr die Rede.