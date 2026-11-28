Bayern-Legende und Weltpokal-Held Sammy Kuffour spricht in der AZ unter anderem über seine Zeit beim FC Bayern, das innige Verhältnis zu Uli Hoeneß und dessen Sekretärin sowie die aktuelle Mannschaft der Münchner um Vincent Kompany.

Herr Kuffour, Sie sind im September 50 Jahre alt geworden – Glückwunsch nachträglich! Ein weiterer Feiertag in Ihrem Leben ist der 27. November. Denn an diesem Tag im Jahr 2001 konnten Sie mit dem FC Bayern in Tokio den Weltpokal gewinnen. Ihr Treffer zum 1:0 gegen die Boca Juniors Buenos Aires in der 109. Minute der Verlängerung bescherte den Münchnern den zweiten Titel auf der Weltbühne. War das der größte Tag Ihrer Karriere?

SAMUEL KUFFOUR: Nein, der beste Tag meines Lebens im Fußball war, als ich mit der Nationalelf von Ghana 1991 die U17-Weltmeisterschaft in Italien gewonnen haben. Das hat mir die Tür nach Europa geöffnet, danach bin ich mit 15 Jahren in die Jugend des AC Turin gewechselt. Das war eine schwierige Zeit für einen Jungen aus Afrika. Eine andere Mentalität, ein anderes Klima, anderes Essen. Keine Familie da. Zwei Jahre später haben mich die Bayern verpflichtet.

Als Innenverteidiger haben Sie in 277 Pflichtspielen für die Münchner zehn Tore erzielt, das Wichtigste jedoch vor nun genau 25 Jahren in Tokio. Ein Abstauber aus kurzer Distanz – ganz wie ein Mittelstürmer.

Das stimmt (lacht). Aber ich muss auch sagen: der Gewinn der Champions League zuvor im Mai 2001 in Mailand gegen Valencia war auch sehr wichtig. Denn ohne diesen Titel hätten wir in Tokio gar nicht spielen können. Unser Problem damals war: Wir mussten ohne unseren Kapitän auskommen. Stefan Effenberg war damals verletzt, das war bitter und traurig für uns, denn er war unser Anführer, unser Charakterkopf. Dennoch hatten wir großartige Spieler, um den Titel für die Bayern-Familie und für die Fans zu holen.

Kuffour wurde beim Weltpokal-Sieg zum "Man of the Match" gewählt

Es war ein enges Spiel, ein harter Kampf – inklusive Verlängerung.

Ja, ein wirklich schwerer Gegner. Man kennt ja die Spielweise der südamerikanischen Mannschaften, besonders die der Argentinier. Sie kämpfen um jeden Zentimeter, um jeden Ball, setzen einen ständig unter Druck. Aber wir haben dagegengehalten und ich danke Gott, dass wir am Ende gewonnen haben. Diesen Pokal nach München zu holen, war unglaublich. 25 Jahre nachdem es Bayern 1976 zuletzt gelungen war - und nun ist es 50 Jahre her. Das ist crazy!

Sie wurden zum "Man of the Match" gewählt und erhielten von Toyota, dem damaligen Hauptsponsor des Spiels, als Preis dafür ein Auto.

Oh ja, das war etwas ganz Besonderes. Ich habe das Auto meiner Mutter geschenkt. Der Wagen wurde dann nach Deutschland verschifft. Ich habe ihn abgeholt und dann nach Ghana, in meine Heimatstadt Kumasi, geschickt.

Der strahlende Torschütze im Weltpokalfinale 2001: Sammy Kuffour. © Matthias_Schrader/dpa

Kuffour über Gerland: "Er wurde zu meinem Vater"

Gibt es den Wagen noch? Fährt er noch?

Obwohl meine Mutter mittlerweile verstorben ist, steht das Auto immer noch bei ihr zu Hause. Es gibt im Leben Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann. Und es gibt Dinge, die man nicht verkaufen darf. Ich habe das Auto meiner Mutter gewidmet, weil ich ihr so viel zu verdanken habe. Ich stamme aus armen Verhältnissen, wir waren vier Geschwister, meine drei Schwestern und ich, wir hatten kein Geld. Meine Mama musste hart arbeiten und unseren Fernseher verkaufen, um mir meine ersten Fußballschuhe zu kaufen. Dank des Toyotas denke ich mein ganzes Leben an das Spiel damals – und an meine Mutter.

Zurück zu Ihrem Weg nach München: Es war Hermann Gerland, der Sie dann 1993 zum FC Bayern geholt hat.

Richtig, das hat mein Leben ein zweites Mal total verändert. Bei der U20-WM in Australien haben wir unter anderem gegen Deutschland gespielt, gegen Didi Hamann, Max Eberl, Carsten Jancker, Carsten Ramelow und andere. Beim 2:2 machte ich ein Tor. Danach hat mich Hermann im Hotel angesprochen: Willst Du nach München kommen? Ich habe gesagt, ich muss mit meiner Mama telefonieren, sie hat gesagt: Ja, Junge, geh da hin! Hermann war so unglaublich wichtig für mich, hat so viele Dinge für mich getan. Er wurde zu meinem Vater. Nach dem Training an der Säbener Straße durfte ich mit zu seiner Familie, seine Frau hat gekocht, wir haben zusammen gegessen. Wie eine Familie.

Kuffour über seinen Wechsel zum FC Bayern: "Für mich ging ein Traum in Erfüllung"

Wie wurden Sie von den Mitspielern bei Bayern aufgenommen?

Ich weiß noch, wie ich als Kind zu Hause in Ghana die WM 1990 in Italien verfolgt habe. Lothar Matthäus war der beste Spieler des Turniers, damals der beste der Welt. Und dann habe ich plötzlich mit ihm trainiert, in einer Mannschaft gespielt. Und mit Jürgen Klinsmann, Oliver Kahn, Jorginho und all den anderen. Das war verrückt. Für mich ging ein Traum in Erfüllung. Ich habe mein Bestes gegeben, damit diese Stars mich akzeptieren.

Sammy Kuffour spielte von 1993 bis 2005 für den FC Bayern. © sampics / Stefan Matzke

Sehr geholfen hat Ihnen auch Karin Pothoff, die Sekretärin von Uli Hoeneß.

Oh, Karin – sie wurde meine zweite Mama. Ich bete jeden Tag für Karin und Hermann. Gott soll ihnen ein langes Leben schenken. Was Karin für mich getan hat – ich kann ihr nicht oft genug danken. Ohne die beiden wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Wir sind immer noch in Kontakt. Wie mit Uli Hoeneß. Sobald ich seinen Namen erwähne, muss ich aufstehen, um ihm Respekt zu zollen. Unser Manager war derjenige, der mir viele wertvolle Ratschläge gegeben hat, der immer ehrlich zu mir war.

Real Madrid und der FC Barcelona zeigten Interesse an Kuffour

Und Hoeneß ließ Sie im Januar 2001 nicht gehen.

Ich hatte ein sehr gutes Angebot vom FC Barcelona. Auch Real Madrid, Manchester United und die AC Florenz, damals von Giovanni Trapattoni trainiert, wollten mich. Ich zeigte Uli das Angebot. Er rief mich in sein Büro und sagte: "Sammy, hier ist dein Zuhause und deine Familie, die für dich da ist. Wenn du gehst, musst du alles, was du hast, einer neuen Herausforderung anpassen." Ich habe darüber nachgedacht und dann gesagt: Nein, ich bleibe, hier fühle ich mich wie zu Hause.

Pflegen bis heute ein enges Verhältnis: Uli Hoeneß (l.) und Sammy Kuffour. © sampics/Augenklick

Sie blieben bis 2005, gewannen sechs Meisterschaften, viermal den DFB-Pokal und die Herzen der Fans mit ihrem Kult-Hit "Rot-Weiße Trikots, wir wollen Rot-Weiße Trikots", den Sie auf dem Rathausbalkon zur Melodie von Guantanamera gesungen haben.

Immer, wenn ich in München bin, sprechen mich die Leute darauf an und singen es – oder, was auch vorkommt: Sie wollen, dass ich es singe (lacht). Sie lieben es!

"Ich schaue über einen Decoder jedes Bayern-Spiel"

Waren Sie bei der Meisterfeier 1997 nicht nervös, vor so vielen Fans am Marienplatz einfach draufloszusingen?

Nein, ich habe vor 80.000 Zuschauern in Dortmund gespielt oder vor 70.000 im Olympiastadion - warum sollte ich nicht vor 15.000 Leuten am Marienplatz singen können? Uli Hoeneß hat gesagt: "Das machst du sicher nicht, Sammy!" Ich antwortete: "Warte mal ab, Uli." Außerdem hatte ich eine Wette laufen mit Mehmet Scholl. Ich hab's durchgezogen, Uli hat sich kaputtgelacht und Mehmet musste mit mir shoppen gehen. Ich liebe Mehmet, ein fantastischer Fußballer. Einer, der den Unterschied ausmachen konnte. Geben Sie ihm eine dicke Umarmung und richten ihm meine herzlichsten Grüße aus.

Wird gemacht. Ihre Verbindung zu München ist so speziell, Sie haben Ihren 2022 geborenen Sohn "Munich" genannt.

Die Stadt München war so gut zu mir, daher habe ich meinen Jungen der Stadt München gewidmet. Der Name ist so einzigartig (lacht). Im Sommer 2027 werde ich mit ihm zum ersten Mal nach München reisen. Dann gehen wir zum Marienplatz, das mache ich immer. Ich bestelle eine Leberkäs-Semmel oder einen Schweinebraten mit Semmelknödel. Dazu natürlich ein Weißbier, das hat mir damals Klaus Augenthaler zum Probieren gegeben (lacht) – war gut.

Sind Sie weiterhin Bayern-Fan?

Ich schaue über einen Decoder jedes Bayern-Spiel, bin der größte Fan überhaupt. Wir werden die Meisterschaft gewinnen, ganz sicher. Trainer Vincent Kompany macht einen großartigen Job. Gerade jetzt, da so viele Spieler wie Harry Kane verletzt sind, scheut er sich nicht, zahlreiche junge Spieler einzusetzen. Das imponiert mir, denn auch ich bin damals aus der Jugend zu den Profis gekommen.