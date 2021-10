Bericht: FC Bayern verzichtet auf Trainingslager in Katar

Der FC Bayern München verzichtet einem Bericht zufolge auf ein Winter-Trainingslager in Katar und bereitet sich in der Heimat auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor.

Der FC Bayern München hat in den letzten Jahren sein Winter-Trainingslager immer in Katar aufgeschlagen.

München - Demnach sollen der volle Terminkalender und die immer noch zu kurze Winterpause ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen sein, berichtet die " ". Die Hinrunde endet zwischen dem 17. und 19. Dezember, am 7. Januar startet schon wieder die Rückrunde. Die Trainingslager in Katar dauerten meist acht bis zehn Tage inklusive An- und Abreise.

Kein Trainingslager in Katar

Im vergangenen Jahr war die Vorbereitung im Emirat wegen der Coronavirus-Pandemie und der gekürzten Winterpause ausgefallen. Trainer Julian Nagelsmann plant nun laut "Bild" nach Absprache mit dem Mannschaftsrat, nach Neujahr in die Vorbereitung an der Säbener Straße zu starten.

In den letzten Jahren - bis zur Pandemie - war der FC Bayern regelmäßig nach Katar geflogen. Das Emirat ist mit der Airline "Qatar Airways" auch ein Sponsor des Rekordmeisters. Vor allem die Menschenrechts-Situation und die Umstände, in denen Katar für die WM 2024 im Land Stadien baut, hatten immer wieder Kritik an dem Wintertrainingslager hervor gerufen.