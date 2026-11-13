Bericht: Ehe-Aus bei Bayern-Star Manuel Neuer und seiner Anika

Laut eines Medienberichts haben sich FC-Bayern-Kapitän Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika getrennt. Vor kurzem war das zweite gemeinsame Kind der beiden auf die Welt gekommen.

Ein Bild aus glücklichen Zeiten: Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika auf der Tribüne der Allianz Arena.

Manuel Neuer ist offenbar wieder Single. Wie die " " am Freitagabend berichtet, hat sich der Kapitän des FC Bayern von seiner Ehefrau Anika getrennt. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Das kolportierte Ehe-Aus des Fußball-Stars kommt durchaus überraschend. Anfang September war das zweite gemeinsame Kind des Paares auf die Welt gekommen – das Familien-Glück schien perfekt.

Manuel und Anika Neuer haben zwei gemeinsame Kinder

Für den 40-Jährigen und seine 26 Jahre alte Ehefrau ist es das zweite Kind. Sohn Luca war bereits im März 2024 auf die Welt gekommen. Neuer und Anika, die selbst erfolgreiche Zweitliga-Handballspielerin ist (ESV 1927 Regensburg) und zusätzlich als Pilates-Lehrerin arbeitet, gaben sich 2023 standesamtlich das Jawort und feierten 2025 eine große Traum-Hochzeit in Italien.

Für den Weltmeister von 2014 wäre es die zweite Ehe, die in die Brüche geht. 2020 ließ er sich von seiner damaligen Lebensgefährtin Nina scheiden, der er drei Jahre zuvor das Ja-Wort gegeben hat.