Bereit wie nie: Nach der England-Gala nimmt Kane Dortmund ins Visier

Harry Kane schießt England mit einem Doppelpack zur WM und ist fit für den Dortmund-Kracher.

Ganz bestimmt wäre es Bayern-Trainer Vincent Kompany lieber gewesen, wenn Harry Kane nicht über 90 Minuten gespielt hätte beim 5:0 der Engländer in Lettland, das den Three Lions als erstem europäischen Team das Ticket für die WM 2026 sicherte.

Doch am Ende überwog das Positive: Nach dem schmerzhaften Schlag auf den Knöchel am vergangenen Wochenende in Frankfurt ist der Torjäger des FC Bayern wieder topfit – und bereit für den Bundesliga-Klassiker am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund.

Kane in Topform

Präziser formuliert: Kane ist sogar bereit wie nie, denn auch im achten Pflichtspiel in Folge trug sich der 32-Jährige in die Torschützenliste ein. Per Doppelpack (44. Minute und 45.+4/Foulelfmeter) legte Kapitän Kane in Riga die Grundlage für England, Anthony Gordon (26.), ein Eigentor von Andrejs Ciganiks (59.) und Eberechi Eze (86.) sorgten für die weiteren Treffer.

Tormaschine: England-Kapitän Kane. © IMAGO/Mauri Levandi

Für Trainer Thomas Tuchel, den früheren Bayern-Coach, und seine Mannschaft war es der vierte Sieg in Serie. "Es war unser Traum, nach Amerika zu fahren, und wir haben es geschafft", sagte Tuchel: "Das ist großartig, einfach großartig, ich bin sehr glücklich." Dass sich die Engländer bei zwei noch ausstehenden Spielen und 18:0 Toren bereits für die WM qualifiziert haben, nannte Kane eine "großartige Leistung".

Englands Hoffnungsträger

Und das galt einmal mehr auch für den Stürmer selbst. Kane trifft in dieser Saison fast immer, gegen fast jeden Gegner und aus fast jeder Lage. "Die Zahlen sind da, aber auch wie ich mich auf dem Platz fühle und die Art, wie ich die Pässe und die Läufe sehe – da bin ich in einer guten Phase. Hoffentlich kann ich so weitermachen", sagte Kane.

Schon elf Tore in der Bundesliga: Kane. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Nico Bauhof

Insgesamt hat er für Bayern und England nun in 13 Partien dieser Saison 21 Tore erzielt. Weltklasse! Ob Kane unter den besten Stürmern sei, die er je trainiert habe, wurde Tuchel nach der Partie gefragt. "Er steht ganz oben auf der Liste. Er ist in einer Topform, körperlich und mental", sagte der Coach, der die Gründe für den Erfolg aufzählte. "Wir dominieren die Spiele, wir sind hungrig. Wir haben sehr viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Wir sind auf dem richtigen Weg."

Kane und die Rekorde

Auch England scheint also bereit wie nie zu sein, nach 1966 wieder einen WM-Titel zu holen. Vor allem dank Superstar Kane. "Harry Kane sieht in diesem Herbst besser denn je aus", feierte die "Daily Mail" den Angreifer. "Wenn man Kane bei Bayern München beobachtet, scheint er an Schnelligkeit und Muskelkraft zugelegt zu haben. Mit seiner unvergleichlichen Technik ist Kane in dieser Form nur noch von Erling Haaland als bester Stürmer der Welt zu übertreffen."

Wenn überhaupt. Gegen die Letten stellte Kane übrigens wieder mal einen Rekord auf. Es war das bereits 13. Mal, dass er mehr als einen Treffer in einem Spiel für die Three Lions erzielte. Das schaffte vor ihm keiner. Mit seinem Tor gegen Eintracht Frankfurt hatte Kane ebenfalls eine neue Bestmarke aufgestellt: elf Treffer nach sechs Spieltagen.

Dortmund im Visier

Es läuft also weiter prächtig für den Mann mit der eingebauten Torgarantie – was keine allzu guten Nachrichten für den kommenden Gegner Dortmund sind. Immerhin: Der BVB hat sich unter Trainer Niko Kovac defensiv deutlich stabilisiert, erst vier Gegentore in sechs Bundesliga-Spielen bedeuten Platz zwei hinter Bayern (drei Gegentreffer).

Aber: Kane trifft gerne gegen Dortmund. In acht Duellen erzielte der Engländer sieben Tore und legte ein weiteres auf. Diese Bilanz will er am Samstag weiter verbessern.