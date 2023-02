Berater von Choupo-Moting: Verlängerung beim FC Bayern vom Geld abhängig

Eric Maxim Choupo-Moting gehört zu den großen positiven Überraschungen beim FC Bayern in dieser Saison. Die Münchner würden gerne mit dem Stürmer verlängern – dessen Berater Roger Wittmann macht nun eine deutliche Ansage.

München - Wie geht es weiter für Eric Maxim Choupo-Moting? Der gebürtige Hamburger ist mit zwölf Toren und drei Vorlagen einer der gefährlichsten Angreifer beim FC Bayern und unter Trainer Julian Nagelsmann auf der Neunerposition gesetzt. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Die Bayern würden gerne mit dem 33-Jährigen verlängern, das hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits mehrfach betont. Nach seinen starken Leistungen in den vergangenen Monaten erwartet Choupo-Moting aber eine deutliche Gehaltssteigerung. Roger Wittmann, Berater des kamerunischen Nationalspielers, macht daraus auch keinen Hehl.

Es geht immer um Geld. Das ist so. Jeder, der das verneint, ist für mich ein Pharisäer. Es geht immer ums Geld. Choupo-Moting-Berater Roger Wittmann

In einem Interview mit äußerte sich Wittmann ungewohnt offen zu den Forderungen seines Klienten. "Es geht immer um Geld. Das ist so. Jeder, der das verneint, ist für mich ein Pharisäer. Es geht immer ums Geld", so der Berater. Er selbst hofft auf eine Einigung mit dem deutschen Rekordmeister, schließlich würde der Spieler am liebsten in München bleiben.

Wittmann: Verhandlungen mit dem FC Bayern "in den letzten Zügen"

Laut Wittmann sind die Gespräche bereits weit fortgeschritten. "Just (Vater von Choupo-Moting, d.Red.) und ich haben eine ordentliche Position mit den Bayern herausgearbeitet. Das kann sicher auch Hasan Salihamidzic bestätigen. Wir haben eine Position bezogen, die Bayern haben eine Position bezogen und ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Zügen sind", erzählt Wittmann.

Dies bedeute aber nicht, dass die Verlängerung am Ende auch über die Bühne geht. "Ich kann nicht sagen, wie es ausgeht. In den letzten Züge kann es immer sein, dass es nicht geht, weil jeder seine Position verteidigt. Es gab ein klares Commitment von Maxim. Er würde gerne hier bleiben. Die Bayern würden ihn auch gerne halten", bestätigt Wittmann.

FC Bayern auf Stürmersuche: Harry Kane wäre wohl zu teuer

Klar ist: Sollte Choupo-Moting die Bayern im Sommer verlassen, bräuchte es einen Ersatz – und der würde ordentlich ins Geld gehen. Das Interesse an Harry Kane ist schon seit Längerem bekannt, eine Verpflichtung des Weltklasse-Stürmers von Tottenham Hotspur ließe sich finanziell aber kaum stemmen.

Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist skeptisch. "Das ist ein grandioser Spieler, aber das ist eine Größenordnung – ich weiß, dass Manchester City letztes Jahr bei 140 oder 150 Millionen ausgestiegen ist und kann mir nicht vorstellen, dass das Beträge sind, die der FC Bayern bezahlen will oder kann", meinte Hoeneß zuletzt im "Doppelpass" bei Sport1.

Da wäre eine Verlängerung mit Choupo-Moting ungleich leichter zu realisieren – die käme auch noch deutlich günstiger.