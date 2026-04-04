Der FC Bayern gewinnt beim SC Freiburg mit 3:2. Anschließend äußern sich Sportvorstand Max Eberl und Joshua Kimmich zur Kane-Frage.

Während die Bayern dem SC Freiburg in der Nachspielzeit die Eier aus dem Osternest klauten, war Harry Kane daheim. Der Brite schaute sich die Generalprobe vor dem Kracher gegen Real Madrid (Dienstag, 21 Uhr) in seiner Villa in Baierbrunn an.

Eberl glaubt an Kane-Comeback im Bernabéu

"Was ein Comeback", sagte Kane in einem Video, das er auf den sozialen Medien teilte, und beglückwünschte seine Teamkollegen für die Moralleistung. Nur zu gerne hätte er diesen 3:2-Sieg vor der Fankurve gefeiert. Doch das ging bekanntlich nicht. Kane hat Probleme am Sprunggelenk.

Die große Frage: Wird der Torgarant für das Giganten-Duell im Bernabéu fit? "Ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch", meinte Sportvorstand Max Eberl nach dem Spiel in der Mixed-Zone des Europaparkstadions zuversichtlich.

Arbeitet in München am Comeback: Harry Kane. © IMAGO

Kane lässt sich an der Säbener Straße behandeln

Die Physios an der Säbener Straße würden auf Hochtouren daran arbeiten, dass Kane gegen die Galaktischen auflaufen kann. "Harry ist ständig am Gelände und lässt sich pflegen", so der Bayern-Boss. Um welchen Fuß es sich handelte?

Das wusste Eberl überraschenderweise nicht. "Ich schaue nicht auf seine Füße", entgegnete der 52-Jährige auf die entsprechende Nachfrage und lachte: "Sie sind beide geschwollen. Es ist nichts Dramatisches. Wir glauben dran, dass es klappt."

Kimmich: "Kane würde selbst mit Schmerzen spielen"

Ähnlich positiv zeigte sich Kimmich. Der Mittelfeldleader ging sogar davon aus, dass Kane auch mit Schmerzen spielen würde. "Ich glaube, er würde da auch mit dem Rollstuhl spielen", betonte Kimmich: "Ich glaube, selbst wenn er da noch ein bisschen Schmerzen hat, wird er sich aufs Feld schleppen." Es wäre wichtig für den FC Bayern.