"Bei Kompanys Style passt einfach alles": Modelagent Peyman Amin schwärmt vom Bayern-Trainer

Der Bayern-Trainer fällt nicht nur mit taktischen Feinheiten auf, sondern auch modisch. In der AZ erklärt Modelagent Peyman Amin, was Kompany richtig macht.

Es war modisch mal wieder ein Hingucker-Auftritt von Vincent Kompany beim 2:0 gegen Union Saint-Gilloise am Mittwoch. Der Trainer des FC Bayern, der sich gern stylisch anzieht, kombinierte an diesem Champions-League-Abend weiße Sneaker mit ausschließlich schwarzen Kleidungsstücken: schwarze Kappe, schwarze Jacke, schwarzes Hemd, darunter ein schwarzes Shirt. Besonders auffällig: Kompanys sehr weit geschnittene schwarze Hose ("Baggy Pants"), die derzeit sehr angesagt ist. Übrigens auch in Spieler-Kreisen.

Kompany beim Spiel am Mittwoch mit weiter schwarzer Hose. © IMAGO/VIRGINIE LEFOUR

Höchste Zeit also, Kompanys Stil einmal genauer zu analysieren. Daher hat die AZ bei Peyman Amin nachgefragt, dem in München lebenden Modelagenten, der durch die TV-Show "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde und großer Bayern-Fan ist. "Kompany kann mit dem Trend mitgehen, solche weiten Hosen sind extrem angesagt und auf allen Laufstegen zu sehen", sagt Amin: "Er passt vom Typ her perfekt rein, ist sehr zeitgemäß. Sein Aussehen, sein Status – da passt einfach alles bei Kompanys Style."

Kompany anders als viele Vorgänger

Viel Lob also für den Bayern-Coach, der sich ganz anders kleidet als viele seiner Vorgänger. Jupp Heynckes, Pep Guardiola oder Carlo Ancelotti wählten meist den feinen Zwirn, Thomas Tuchel oft den Trainingsanzug. Nur Julian Nagelsmann probierte ähnlich viel aus wie Kompany. "Nagelsmann hat es immer wieder versucht, mit Modetrends mitzugehen, ist dabei aber gescheitert", sagt Amin. "Es ist eine Typ-Frage. Bei Kompany ist es so, dass er ein moderner Typ ist und seine Kleidung zu ihm passt."

Immer schick an der Seitenlinie: Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola. © IMAGO

Und das nehmen auch die Bayern-Spieler wahr, meint Amin. "Kompany sieht ja aus, als könnte er selbst noch spielen. Es macht den Eindruck, dass er vom Styling her sowie von seinem Wesen und Fußballverständnis voll auf einer Wellenlänge mit seinen Spielern liegt. Er ist nicht der Papa, sondern der große Bruder für sie."

Authentizität und Modegeschmack

Insgesamt sei es bei Kompany "absolut legitim, wie er sich anzieht", so Amin: "Es gibt praktisch nichts, was ich kritisieren kann. Der Grundtenor ist einfach positiv. Er trägt fast nur Schwarz, damit trifft er auch meinen persönlichen Modegeschmack. Kompany könnte zu den Fashion Weeks gehen und in der ersten Reihe sitzen."

Modelagent und Mode-Experte Peyman Amin zeigt sich beeindruckt von Vincent Kompanys Stil. © fkn

Auch Kompanys Kopfbedeckung findet Amin "cool", wie er sagt: "Mal ist er mit einer Cap bei den Spielen, mal ohne. Er steht zu seiner Glatze. Und das zeigt, wie authentisch er ist. Kompany ist ein lässiger Typ mit einem lässigen Style. Er versucht auch erst gar nicht, sich in einen Anzug zu drücken, sondern bleibt sich treu."

Vinnie, der Trendsetter. Nicht nur beim Fußball, sondern auch in Sachen Mode.