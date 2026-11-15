Der Leipziger Brajan Gruda verzaubert Jürgen Klopp und ein Millionenpublikum mit einem Traumdebüt. Auch bei Bayern steht er auf dem Zettel.

Als er Brajan Grudas großen Moment in der 50. Minute noch einmal in der Wiederholung sah, das Solo des 22-Jährigen über den halben Platz inklusive Schuss ins rechte Eck zum 3:0, reagierte der Bundestrainer fast ein bisschen ungläubig. So gut war Grudas Aktion. "Das ist ja Wahnsinn", sagte Jürgen Klopp und fühlte im verregneten Belgrad mit Gruda-Gegenspieler Srdjan Babic, der einen Horrorabend erlebte: "Der Linksverteidiger, der arme Kerl!"

Für Gruda hingegen lief bei seinem DFB-Debüt alles perfekt. Der Rechtsaußen mit albanischen Wurzeln hatte in der Startelf den Vorzug vor Bayern-Juwel Lennart Karl erhalten – und empfahl sich mit Nachdruck für einen weiteren Einsatz an diesem Montag gegen die Niederlande in Berlin. Er werde, betonte Klopp, "den Teufel tun, Brajan das Dribbling zu verbieten." Warum auch? Nach AZ-Informationen wird Gruda auch schon länger intensiv vom FC Bayern beobachtet.

"Der Jo spielt mir den Ball zu. Und dann schieße ich den Ball rein", so beschreibt Brajan Gruda sein Traum-Debüt für die DFB-Elf. © picture alliance/dpa

Klopp war sehr angetan, was er vom "Straßenfußballer" und "Zocker" Gruda zu sehen bekam. "Dass Brajan so spielen kann, das steht außer Frage. Was Brajan gezeigt hat, ist Brajan Gruda. Offensiv hat er es toll gemacht – was für ein wundervoller Fußballer. Es hat auch mir Spaß gemacht, ihm zuzugucken."

Gruda erinnert mit Serbien-Treffer an legendäres Matthäus-Tor

Der von Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion an RB Leipzig verliehene Dribbler sei ein "außergewöhnliches Talent, er hat außergewöhnliche Fähigkeiten", ergänzte Klopp. Und RTL-Experte Lothar Matthäus fühlte sich sogar an sein eigenes Tor bei der WM 1990 gegen Jugoslawien erinnert. "Ein Tor mit Anlauf von der Mittellinie", schwärmte der Rekordnationalspieler, "der erste Ballkontakt und der Abschluss", ja, das alles lasse sich "schon ein bisschen vergleichen".

Viel Lob also für Gruda, der nach der Partie angenehm bescheiden blieb. "Ich bin sehr glücklich, dass ich von Anfang an spielen durfte", sagte Gruda, als er in der zugigen Mixed Zone zwischen Kabine und Busparkplatz mit den Reportern über sein bemerkenswertes erstes Länderspiel sprach. "Dass wir das Spiel gewinnen, macht mich glücklich – mit dem Tor obendrauf", führte er aus.

Karl hat derzeit die Nase vor Bayern-Juwel Karl

Der Mann mit der Nummer zehn beschrieb die Szene seines Solos aus der eigenen Hälfte nach dem Pass von Kapitän Joshua Kimmich so. "Der Jo spielt mir den Ball zu. Und mit dem ersten Kontakt hatte ich so viel Platz. Ich habe ihn einfach genutzt. Es war ein bisschen ein Schock, dass ich nicht so richtig angegriffen wurde. Und dann schieße ich den Ball rein." So einfach geht das.

Gruda hatte genau das umgesetzt, was ihm der Bundestrainer an Worten mit auf den Weg gegeben hatte. Klopp habe ihm gesagt, "dass ich einfach frei spielen soll, dass ich nach hinten arbeiten muss. Er hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Und ich glaube, das hat man auch gesehen auf dem Platz." In der Tat. Gruda hat eine große DFB-Laufbahn vor sich. Und wie sieht es bei Karl aus?

"Ich werde mich auch wieder einmal für Lennart Karl entscheiden, einfach, weil er ein unfassbares Talent ist", sagte Klopp. Doch aktuell scheint Gruda in der internen Rangliste vor ihm zu stehen.