Bayerns Zauber-Zwerg Lennart Karl: Messi? "Da habe ich noch einen ganz langen Weg"

Bayerns Supertalent Lennart Karl zaubert auch gegen den SC Freiburg. Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gibt der Youngster Entwarnung. Die Vergleiche mit Megastar Lionel Messi nimmt er gelassen: "Da habe ich noch einen ganz langen Weg."

Dass ein gerade einmal 17-Jähriger nach einer verletzungsbedingten Auswechslung Entwarnung gibt und das bei den Fans für wirkliche Erleichterung sorgt, kommt selten vor. In diesem Sinne: Willkommen in der Welt von Bayerns Supertalent Lennart Karl!

Der 1,68 Meter große – oder kleine? – Zauber-Zwerg musste im Heimspiel gegen den SC Freiburg (6:2) frühzeitig aufgrund von Hüftproblemen ausgewechselt werden. Sorgenvolle Blicke auf den Tribünen. Reicht das für den Champions-League-Kracher am kommenden Mittwoch beim FC Arsenal? Ja!

Karl: "Macht mich glücklich, wenn die Leute positiv über mich reden"

"Ich habe gestern im Training einen Schlag abbekommen, aber es ist alles gut. Ich war eben schon beim Check – alles passt!", sagte der junge Angreifer nach der Partie bei Sky. Zuvor hatte Karl entscheidenden Anteil am Sieg der Münchner, die gegen Freiburg einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand drehten und auch im 17. Saisonspiel ungeschlagen blieben. Gemeinsam mit Michael Olise sorgte der 17-Jährige offensiv für mächtig Spektakel und Begeisterung bei den Fans – Tor und Vorlage inklusive.

"Ich hoffe, ich begeistere jeden. Ich versuche immer, meine Spiele fertig zu spielen. Heute musste ich wegen der Verletzung leider raus. Aber es macht mich glücklich, wenn die Leute positiv über mich reden", meinte Karl über die Lobeshymnen um seine Person. Die gehen mittlerweile so weit, dass sogar Vergleiche mit keinem Geringeren als Lionel Messi gezogen werden.

Karl über Messi-Vergleiche: "Er ist einfach ganz weit oben"

Dem Youngster nimmt dies aber gelassen hin. "Natürlich kann man mich vergleichen mit Messi, das sagen sehr viele. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mit Messi verglichen werde, weil er einfach ganz weit oben ist", so Karl, der demütig nachschob: "Da habe ich noch einen ganz langen Weg."

Geht es nach den Bayern-Fans, kann er den nächsten Schritt auf seinem Weg gerne am kommenden Mittwoch im Emirates Stadium gehen. Luis Díaz wird gegen Arsenal verletzt fehlen, Serge Gnabry ist aktuell angeschlagen und verfolgte die Partie gegen Freiburg von der Tribüne aus. Nicht ausgeschlossen, dass Youngster Karl gegen die Gunners erneut von Beginn an ran darf...