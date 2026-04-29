Bayerns Klub der Hunderter: Die Hoffnung fürs Rückspiel trägt drei Namen

Bayerns famoses Offensivtrio Luis Díaz, Harry Kane und Michael Olise brilliert auch beim 4:5 gegen PSG und hat nun schon 100 Tore in dieser Saison erzielt." Mit vollem Selbstvertrauen ins Rückspiel."

Mats Hummels hat in seiner Karriere viele große Spieler hautnah erlebt, sie bekämpft, er war selbst einer von ihnen, Weltmeister 2014, zweifellos einer der besten Verteidiger seiner Generation. Und auch am Dienstagabend im Pariser Prinzenpark sah Hummels in seiner Rolle als Experte bei Prime Video Weltklasse en masse von der Seitenlinie aus: Harry Kane, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia und viele mehr - doch einer stand für ihn über allen anderen: Luis Díaz.

Díaz als Sinnbild des FC Bayern

"Luis Díaz war für mich heute der beste Mann auf dem Platz", schwärmte Hummels: "Das beste Spiel, das ich je von ihm gesehen habe. Das war unglaublich." Und da konnte man dem Experten kaum widersprechen. Díaz (AZ-Note 1) repräsentierte die Widerstandskraft der Münchner wie kein anderer, mit seinem technisch brillanten Treffer zum 4:5 in der 68. Minute nach Traumpass von Harry Kane sorgte er dafür, dass sich die Ausgangslage vor dem Rückspiel noch einmal deutlich verbesserte.

Nicht zu stoppen: Díaz (l.) und Michael Olise. © IMAGO/Baptiste Autissier

Kompany glaubt ans Weiterkommen

"Wir bekommen fünf Gegentore, da bist du eigentlich ausgeschieden", sagte Trainer Vincent Kompany, der auf der Haupttribüne nach seiner Sperre litt wie ein Hund im Käfig: "Aber wir haben in Paris vier Tore gemacht. Wir können Tore machen, das haben wir gezeigt. Und das werden wir zu Hause auch machen."

Die Bayern lieben es, Tore zu schießen. Und sie konnten es noch nie besser als in dieser Saison. In der Bundesliga hat Kompanys Team den ewigen Rekord bereits gebrochen, liegt aktuell bei 113 Treffern. Und auch in der Champions League schießen Díaz und Co. alles kurz und klein. Allein der Kolumbianer, Kane und Michael Olise kommen jetzt schon auf unfassbare 100 Saisontore - plus 55 Vorlagen. Der Klub der Hunderter.

Überragender Bayern-Spieler beim 4:5 gegen PSG: Luis Díaz. © IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Beste Offensive in Europa

In Europa ist das unerreicht: Kylian Mbappé, Vinicius Junior und Fede Valverde bringen es bei Real Madrid etwa auf 69 Treffer, Raphinha, Lamine Yamal und Ferran Torres beim FC Barcelona auf 62. Und auch Halbfinal-Gegner PSG kann da längst nicht mithalten. Kane hat in dieser Spielzeit alleine bereits unglaubliche 54 Treffer wettbewerbsübergreifend erzielt, 13 davon in der Champions League, 33 in der Liga. Am Dienstagabend sorgte er per Elfmeter für das 1:0 (17.). Diesen hatte Díaz nach einem sensationellen Sprint aus der eigenen Hälfte herausgeholt. Olise, der zum 2:2 traf, bringt es auf 20 Tore, dazu 29 Vorlagen, Díaz erzielte bislang 26 Tore plus 20 Assists. Weltklasse!

Selbstvertrauen vor dem Rückspiel

"Man hat gesehen, dass wir viele Tore schießen. Und deswegen gehen wir mit vollem Selbstvertrauen in das Rückspiel und hauen alles raus. Es ist alles drin für uns", sagte Verteidiger Jonathan Tah, der seinerseits die Offensivwucht von PSG erlebte. "Der Glaube ist da, zu 100 Prozent. Aber wir brauchen auch die Unterstützung unserer Fans", ergänzte Kompany.

Tribünengast: Vincent Kompany (M.). © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Und die Brillanz der Offensive. Speziell Díaz und Olise zeigten gegen PSG, dass es derzeit keine besseren Spieler auf ihren Positionen gibt. Bei Kane ist das sowieso klar. Aber hat man die Pariser Außenverteidiger Nuno Mendes und Achraf Hakimi, beide pfeilschnell, schon mal derart taumelnd und hilflos erlebt wie in diesem Spiel? Beim FC Liverpool sind viele Fans schockiert, dass man Díaz im Sommer für 75 Millionen Euro an Bayern verkaufen konnte. Genauso wie Olise und Kane gehört er zu den besten Transfers der vergangenen 15 Jahre.

Daher blickt Bayern positiv auf den zweiten Teil dieses epischen Duells am kommenden Mittwoch. "PSG wird nicht akzeptieren, es anders zu machen - und wir auch nicht", sagte Kompany. Volle Attacke!