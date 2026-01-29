Bayern winkt Millionen-Ablöse: Mit diesem Gehalts-Deal lockt Atletico Goretzka

Atlético Madrid hat wohl ein erstes Angebot für Leon Goretzka gemacht. Der FC Bayern würde sich nach AZ-Infos von ihm trennen.

Am Mittwochabend wusste Max Eberl noch nichts, doch tags darauf könnte der Sportvorstand des FC Bayern schon schlauer gewesen sein in der Causa Leon Goretzka. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, hat Atlético Madrid inzwischen ein erstes offizielles Angebot für den 30-Jährigen vorgelegt. Demnach bietet Atlético eine Ablöse im einstelligen Millionen-Bereich und ist bereit, Goretzkas Gehalt bis zu seinem Vertragsende im Sommer zu übernehmen.

Nach dem 2:1-Erfolg in der Champions League bei der PSV Eindhoven hatte Eberl noch gesagt, dass sich bislang kein interessierter Klub bei ihm gemeldet hätte.

Bayern möchte Goretzka sofort abgeben

Klar ist aber: Goretzka will den FC Bayern verlassen – und die Münchner würden den Mittelfeldspieler nach AZ-Informationen gerne sofort abgeben. Bis Montag ist das Transferfenster geöffnet. Goretzkas Marktwert liegt bei 15 Millionen Euro, sein Jahresgehalt wird auf 17 Millionen brutto geschätzt.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte in Eindhoven darauf verzichtet, öffentlich um Goretzkas Verbleib zu kämpfen. "Ich weiß, dass ich morgen Früh aufstehe und dann irgendwann ein Gespräch haben muss mit Max Eberl oder Christoph Freund, dass wir uns austauschen über den Kader", sagte Kompany am Mittwochabend in der Mixed Zone: "Es geht nicht um meinen Willen. Es geht darum: Was ist wichtig für Leon, was ist richtig für den FC Bayern, was ist richtig für die Mannschaft."

Trainer des FC Bayern: Vincent Kompany. © IMAGO/Revierfoto

Neben Atletico: Auch Tottenham und Mailand sollen Interesse haben

In dieser wird Goretzka nicht mehr zwingend gebraucht, Kompany hat fürs Zentrum Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Tom Bischof, Konrad Laimer und Raphaël Guerreiro zur Verfügung. Daher würde Bayern Goretzka, dessen Vertrag im Sommer ohnehin ausläuft und nicht verlängert wird, verkaufen.

Ob ein Klub bis Montag eine ansprechende Summe bietet? Neben Atlético sollen auch Tottenham Hotspur und die AC Mailand interessiert sein.

Goretzka zeigt sich offen für Auslandswechsel

Goretzka selbst hatte sich im Interview mit der "Zeit" offen für einen Auslandswechsel gezeigt. "Das ist eine Option, natürlich. Ich finde es spannend, in meiner Karriere noch ins Ausland zu gehen", sagte der DFB-Akteur in dem Gespräch, das wenige Stunden vor dem Anpfiff in Eindhoven veröffentlicht wurde: "Ich habe mich schon zweimal damit beschäftigt, mich aber bewusst dagegen entschieden. Ich weiß, in München bin ich in einer Komfortzone. Ein Schritt raus wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Etwas Neues kennenzulernen, das würde auch mein Leben bereichern."

Ihm hätten einige Leute gesagt, dass er gut nach England in die Premier League passen würde, ergänzte Goretzka.

FC Bayern hat von Goretzka-Interview gewusst

Spannend war, dass Goretzkas Interview den FC Bayern gar nicht groß umtrieb. Ja, der Klub habe davon gewusst und die Aussagen autorisiert, hieß es auf Nachfrage der AZ. Sportvorstand Max Eberl sagte über Goretzkas Abschiedsgedanken: "Das ist legitim, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Es gibt noch keine Entscheidungen, die gefallen sind. Dementsprechend muss man sich an seiner Stelle auch Gedanken machen über die Zukunft, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Deswegen: Für mich alles fein."

Und für Goretzka auch: Bis Montag will er einen neuen Klub haben.