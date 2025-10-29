Bayern vor heißer Pokal-Aufgabe - Illertissen träumt wieder

Ein Trio aus dem Freistaat strebt am Mittwoch im DFB-Pokal in die nächste Runde. Der Rekordsieger ist klarer Favorit, ein Außenseiter will erneut überraschen.

München

Der FC Bayern München will nach zuletzt wiederholten Pokal-Enttäuschungen am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den 1. FC Köln nicht wieder eine Zweitrunden-Pleite hinnehmen müssen. In drei der letzten fünf Jahre scheiterte der Rekordgewinner in dieser Runde. Es sei ein K.o.-Spiel und alle hätten den Wunsch, wieder nach Berlin zu kommen, sagte Sportdirektor Christoph Freund. Berlin sei aber noch weit weg, erst einmal gehe es um die nächste Runde.

Besonders wird das Spiel für Torhüter Jonas Urbig, der den gesperrten Manuel Neuer im Tor des deutschen Rekordmeisters vertritt. Urbig kehrt als langjähriger Kölner Torwart in seine Fußball-Heimat zurück.

Ein ungleiches Kräftemessen steht am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) für den FV Illertissen an. Der Regionalligist erwartet den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. In Runde eins warfen die Illertisser den 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb. Nach zwei klaren Niederlagen in der Liga will die SpVgg Greuther Fürth wieder Grund zur Freude haben. Am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast.