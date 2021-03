Bayern-Torhüterin Laura Benkarth erhält Länderspiel-Einsatz

Torhüterin Laura Benkarth vom FC Bayern München soll in den bevorstehenden Fußball-Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien und Norwegen eine Einsatzchance bekommen. Das kündigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz an. Das habe man im Torhüterinnenteam so besprochen. "Ob es dann auch so kommt, wissen wir, wenn alle fit und gesund zum Lehrgang ab Ostermontag nach Frankfurt kommen", sagte Voss-Tecklenburg mit Blick auf die Partien in Wiesbaden gegen Australien am 10. April (16.10 Uhr/ARD) und drei Tage später gegen Norwegen (16.00 Uhr/ZDF).

30. März 2021 - 15:01 Uhr | dpa

Münchens Torfrau Laura Benkarth spielt den Ball. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

