Bayern-Teenager Daiber fällt mit Muskelverletzung aus

Er bekam im März einen Profivertrag beim FC Bayern, zweimal schon wurde er diese Saison in der Bundesliga eingesetzt. Nun fällt der junge David Santos Daiber aber aus.

Teenager David Santos Daiber (links) kam in der Saison zweimal in der Bundesliga zum Einsatz. (Archivbild)

München

Nachwuchsspieler David Santos Daiber vom FC Bayern hat einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel erlitten. Wie die Münchner bekannt gaben, fällt er damit vorerst aus.

Der 19 Jahre alte Portugiese war beim deutschen Fußball-Rekordmeister in dieser Saison zweimal in der Bundesliga als Joker wenige Minuten eingesetzt worden. Im März hatte er seinen ersten Profivertrag erhalten.