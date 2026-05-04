Bayern-Teenager Daiber fällt mit Muskelverletzung aus
Nachwuchsspieler David Santos Daiber vom FC Bayern hat einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel erlitten. Wie die Münchner bekannt gaben, fällt er damit vorerst aus.
Der 19 Jahre alte Portugiese war beim deutschen Fußball-Rekordmeister in dieser Saison zweimal in der Bundesliga als Joker wenige Minuten eingesetzt worden. Im März hatte er seinen ersten Profivertrag erhalten.
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