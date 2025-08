Bayern-Talente im AZ-Check: Wer packt es in Kompanys Team?

Mehrere Talente des FC Bayern dürfen sich in der Vorbereitung bei Trainer Kompany beweisen - doch wer behauptet sich dauerhaft? Die AZ macht den Check.

Donnerstag, 18.30 Uhr, Allianz Arena. Das Testspiel des FC Bayern gegen Tottenham Hotspur – und der nächste Fingerzeig, wie ernst es Cheftrainer Vincent Kompany meint, die jungen Spieler in dieser Saison zu fördern. Das ist der klare Auftrag des Klubs an den belgischen Coach.

Im ersten Vorbereitungsspiel gegen Olympique Lyon am Samstag (2:1) ließ Kompany neben Neuzugang Tom Bischof (20) auch Paul Wanner (19), Lennart Karl (17), Jonah Kusi-Asare (18), David Daiber (18) und Cassiano Kiala (16) jeweils 45 Minuten auflaufen, keiner der Youngster enttäuschte.

Bayern-Youngster überzeugen

"Die Jungs machen es echt gut, also wirklich", sagte Vizekapitän Joshua Kimmich, der 2015 selbst als Jungprofi zu Bayern kam und unter Pep Guardiola den Durchbruch schaffte. Auch Sportdirektor Christoph Freund lobte die "jungen Burschen. Sie haben sich sehr gut eingefügt, haben keinen Respekt gezeigt, gute Leistung gebracht. Wichtig war einfach, dass sie sich gut integriert haben, dass sie gezeigt haben, sie können auf dem Level mitspielen."

Beim öffentlichen Training am Montag durfte sich dann auch Wisdom Mike (16) präsentieren, der kleine Stürmer, von dem am Campus geschwärmt wird. Mike agierte als Rechtsaußen neben Mittelstürmer Harry Kane und Luis Díaz auf der linken Seite, er agierte frech, probierte es immer wieder mit Dribblings. Man hat den Eindruck: Es tut sich gerade etwas beim Übergang vom Nachwuchs zu den Bayern-Profis, mehr junge Spieler erhalten ihre Chance. Die Frage lautet: Zieht es Kompany nun auch dauerhaft durch?

Wisdom Mike darf bei den Profis mittrainieren. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Die Perspektive der Talente

"Diese Jungs müssen das Vertrauen bekommen, dass sie nicht nur eine Halbzeit lang spielen. Wenn sie mal drei, vier Spiele am Stück absolvieren, dann kann man sie bewerten. Dann sieht man, mit welcher Überzeugung der Trainer diese jungen Spieler heranführt", meinte Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Auch in der Vergangenheit haben junge Spieler in der Vorbereitung Einsatzzeiten bekommen, aber danach waren sie auf einmal nicht mehr dabei." Stimmt. Etwa ein Frans Krätzig, der von Bayern in dieser Transferperiode an RB Salzburg verkauft wurde. Oder Adam Aznou oder Gabriel Vidovic, von denen sich die Münchner ebenfalls getrennt haben.

Der FC Bayern habe "die Zielsetzung, künftig noch mehr auf unsere Talente zu setzen", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Generell steht die Tür jedem offen, sich bei den Profis des FC Bayern dauerhaft zu etablieren, der jeden Tag alles für unsere gemeinsamen Ziele abruft." Dies wurde in der Vergangenheit aber auch dadurch erschwert, dass Durchschnittsspieler wie Sacha Boey oder João Palhinha für viel Geld verpflichtet wurden und Kaderplätze blockierten. "Man verbaut damit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs den Weg, den der Klub immer einschlagen wollte und immer noch einschlagen möchte", kritisierte Matthäus. "Ich würde mir wünschen, dass Talente wie Wanner oder Karl auch in den ersten Bundesligaspielen gegen Leipzig, in Augsburg und gegen den HSV ihre Einsatzzeiten bekommen würden." Wanner sei "ein Talent mit spielerischen Fähigkeiten", so Matthäus. "Deswegen sagt man, dass er jetzt eine Chance hat, weil er auch auf der Position von Jamal Musiala spielen kann."

Lennart Karl durfte auch im Testspiel gegen Olympique Lyon ran. © IMAGO/Markus Ulmer

Zukunft von Wanner offen

Nach AZ-Informationen ist Wanners Zukunft weiter offen. Eine weitere Leihe oder sogar ein Verkauf sind vorstellbar. "Mein Fokus ist jetzt bei Bayern, jeden Tag im Training Gas geben und die Vorbereitung durchziehen", sagte Wanner. "Und dann schauen wir mal. Wir sind in einem guten Austausch." Es hängt davon ab, ob Bayern in der Offensive noch einmal nachlegt. "Soweit ich informiert bin, will man noch den einen oder anderen Spieler verkaufen – um vielleicht dann auch das Angebot für Nick Woltemade nachzubessern", sagte Matthäus, dessen Informationen sich in diesem Fall mit denen der AZ decken. Stuttgarts Angreifer Woltemade bleibt im Bayern-Fokus.

Zukunft von Paul Wanner ist offen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Ob Wanner daher wirklich eine "Riesen-Möglichkeit" hat, wie es Eberl formulierte, wird sich erst am Ende der Transferperiode am 1. September zeigen. Man habe jetzt "Spieler, die eine richtige Perspektive haben", sagte Eberl. "Das heißt noch nicht, dass sie Stammspieler in der ersten Mannschaft werden. Sie werden über das Training ihre Leistung bringen müssen, um dann die Einsätze zu bekommen. Erfolge stehen beim FC Bayern über allem. Trotzdem wollen wir junge Spieler entwickeln."

Chancen für Bischof und Karl

Die besten Chancen auf regelmäßige Einsätze haben aktuell Bischof und Karl. Nach der Verletzung von Aleksandar Pavlovic und dem Palhinha-Abschied zu Tottenham duelliert sich Bischof im zentralen Mittelfeld mit Leon Goretzka um den Platz neben Joshua Kimmich. Die bisherigen Eindrücke des Nationalspielers sind gut, Bischof überzeugt mit sauberem Passspiel und souveränem Auftreten. Karl ist als Rechtsaußen-Ersatz hinter Michael Olise eingeplant und steht nach AZ-Informationen kurz vor der Verlängerung.

Deutlich schwerer dürften es Stürmer Kusi-Asare, Mittelfeldtalent Daiber, Wanner, Abwehrjuwel Kiala und Mike haben aufgrund der starken Konkurrenz auf ihren Positionen. Doch besonders Kiala, Daiber und Mike sind große Versprechen für die Zukunft - sofern sie sich im Training und den Spielen behaupten und die Chance von Kompany erhalten.

Wie sagte doch einst der große Juwelen-Entdecker Hermann Gerland, der am Montag zu Besuch an der Säbener Straße war: "Ohne Talent geht es nicht. Du musst trainieren, du musst zuhören, du musst wollen. Und du musst dich messen an den Großen." Darum geht es jetzt für die Nachwuchskräfte.