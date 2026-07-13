Bayern-Talent Jensen wechselt nach Spanien

Nach seinem Bundesligadebüt im Mai zieht es Bayern-Talent Jensen nach Spanien. Zuvor spielte er bereits auf Leihbasis in der Schweiz und sammelte dort 40 Einsätze.

München

Jonathan Asp Jensen verlässt den FC Bayern München. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt zum spanischen Erstliga-Aufsteiger Deportivo A Coruña, wie der deutsche Fußballmeister mitteilte. Bei Deportivo unterschrieb der 20 Jahre alte Profi einen Kontrakt bis 30. Juni 2031.

Der Däne war im Sommer 2022 aus der Jugend des FC Midtjylland an den FC Bayern Campus gekommen und durchlief in der Folge ab der U17 alle Nachwuchsteams beim Rekordmeister. Laut Vereinsangaben kam er auf 78 Spiele, in denen er zwölf Tore erzielte und 29 vorlegte.

Jensen war in der vergangenen Saison an den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich ausgeliehen und kam dort auf 40 Einsätze (9 Tore, 6 Vorlagen). Für den FC Bayern hatte Jensen zuvor im Mai 2024 gegen Wolfsburg (2:0) sein Bundesligadebüt gegeben.