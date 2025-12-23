AZ-Plus

Bayern-Stürmer Jackson führt Senegal zum Auftaktsieg

Beim FC Bayern nimmt er eher die Rolle als Back-up für Harry Kane ein. Im Trikot des Senegal trumpft Nicolas Jackson beim Afrika-Cup groß auf.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
War der Matchwinner für Senegal: Nicolas Jackson
War der Matchwinner für Senegal: Nicolas Jackson © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa
Tanger

Bayern-Stürmer Nicolas Jackson hat WM-Teilnehmer Senegal einen Auftaktsieg beim Afrika-Cup in Marokko beschert. Der 24-Jährige erzielte zwei Tore beim 3:0 (1:0) der Westafrikaner gegen Botsuana.

Damit konnte sich Jackson, der in der 40. und 58. Minute traf, für sein Heimatland ein wenig in Szene setzen, nachdem er in München eher die Rolle als Back-up für Torjäger Harry Kane eingenommen hatte. In der Bundesliga erzielte der vom FC Chelsea ausgeliehene Stürmer bislang drei Tore in zwölf Spielen. 

Senegal war in der Partie die klar dominierende Mannschaft und hätte noch höher gewinnen können. Das dritte Tor markierte dabei Cherif Ndiaye (90.). Damit übernahm der Afrikameister von 2022 in Gruppe D mit drei Punkten erst einmal die Spitzenposition vor der Demokratischen Republik Kongo, die gegen Benin gewann.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.