Bayern strebt Sieg-Reaktion nach erster Niederlage an

Wie der FC Bayern das wohl verkraftet hat? Nach der ersten Saison-Niederlage kommt auf die Münchner ein dankbares Heimspiel zu. Eine schwierige Partie wartet auf den FC Augsburg.
dpa |
Bayern-Trainer Vincent Kompany warnt vor dem FC St. Pauli. (Archivfoto)
Bayern-Trainer Vincent Kompany warnt vor dem FC St. Pauli. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa
München

Der FC Bayern will sich am Samstag (15.30 Uhr) nach seiner ersten Saisonniederlage nun in der Fußball-Bundesliga wieder als Sieger zeigen. Drei Tage nach dem 1:3 in der Champions League beim FC Arsenal ist in der Bundesliga der Drittletzte FC St. Pauli in München zu Gast. In der Vorbereitung auf das Spiel dürfe man keinen Unterschied machen, ob man gegen Arsenal oder gegen Pauli spiele, sagte Trainer Vincent Kompany. Möglicherweise wird der eine oder andere Startelfspieler vom Mittwoch gegen die Hanseaten eine Pause bekommen.

Nach dem Sieg zuletzt gegen den Hamburger SV setzt der FC Augsburg zeitgleich im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim auf das wiedergewonnene Selbstbewusstsein. Es sei immer wichtig, wenn ein Team aus einem Tief herauskomme - und das habe man zweimal geschafft, sagte Trainer Sandro Wagner. Gegner Hoffenheim ist in guter Form, hat fünf Ligaspiele nacheinander nicht verloren und dabei 13 Punkte geholt.

