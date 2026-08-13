Bayern-Star Palhinha will zu Aston Villa: Woran es noch hakt

Der Portugiese hat bei Bayern keine Perspektive. Leihe oder Verkauf?

Zu Beginn der Vorbereitung hatte sich João Palhinha noch kämpferisch gezeigt und der AZ gesagt, dass er seine Position beim FC Bayern behalten wolle. Doch inzwischen ist dem 31-jährigen Portugiesen klar geworden, dass er unter Trainer Vincent Kompany keine Perspektive haben wird. Im zentralen Mittelfeld sind Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Youngster Bara Ndiaye für die kommende Saison vorgesehen.

Palhinha neben Bayern-Star Tom Bischof (M.). © IMAGO/Bahho Kara

Rückkehr in die Premier League

Daher zieht es Palhinha zurück nach England, wo er bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Tottenham Hotspur spielte und durchaus überzeugte. Aston Villa ist der auserwählte Klub, der Europa-League-Sieger hat akuten Bedarf auf der Sechserposition. Und Palhinha genießt einen guten Ruf auf der Insel.

Palhinha, Boey und Zaragoza sollen gehen

Bislang gibt es allerdings keine Einigung zwischen Bayern und Villa. Der Klub aus Birmingham bietet den Münchnern laut Sky eine Leihe mit Kaufoption an, Palhinha soll aber verkauft werden. Als Ablösesumme stehen circa 25 Millionen Euro im Raum - also in etwa die Hälfte, die Bayern 2024 für Palhinha an den FC Fulham zahlte. Ein Verlustgeschäft. Der Mittelfeldakteur selbst hat dem Transfer zugestimmt.

Auch Sacha Boey (l.) steht auf Bayerns Verkaufsliste. © IMAGO/Venron Yuen

Zähe Verhandlungen

Nun geht es darum, dass sich beide Klubs annähern. Womöglich wird Bayern mit der Ablöse ein Stück weit nach unten gehen. Neben Palhinha sollen bis zum Ende der Wechselperiode am 1. September auch noch Verteidiger Sacha Boey und Offensivakteur Bryan Zaragoza verkauft werden. "Sie haben einen Vertrag beim FC Bayern – das haben wir auch zu respektieren, den haben wir beide unterschrieben", sagte Sportvorstand Max Eberl: "Trotzdem glaube ich, dass für die drei die Zukunft beim FC Bayern keine sein wird."