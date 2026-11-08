Seitdem er zum Weltfußballer gekürt wurde, hat Harry Kane kein einziges Tor mehr erzielt. Bosse und Teamkollegen machen sich keine Sorgen. Auch weil der Engländer in einer anderen Disziplin herausragt.

Harry Kane blieb zuletzt drei Partien in Folge ohne Treffer, legt dafür aber fleißig auf.

Wie reizend von den Mainzern. Und höflich-zuvorkommend wie die Briten eben so sind, und es gewohnt sind. Vor dem Anpfiff der Partie des FSV gegen die Bayern passten die Gastgeber im Kabinengang Harry Kane ab. Für eine Huldigung. Der Kapitän der 05er, Silvan Widmer, überreichte dem Weltfußballer eine große Flasche Champagner und einen riesigen Blumenstrauß.

Auf ihren Social-Media-Kanälen posteten die Mainzer: "Nicht jeden Tag darf man einen Ballon-d’Or-Gewinner in der Mewa Arena begrüßen. Herzlichen Glückwunsch, Harry Kane!"

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Seit er Weltfußballer ist, trifft Kane das Tor nicht mehr

Ein Tor schenkten die Mainzer dem gekrönten Kicker während des 2:1 nicht – auch wenn sie den 33-Jährigen einige Male recht frei zum Abschluss kommen ließen. Er blieb ohne Tor. Wie schon zuletzt in der Champions League bei Atlético Madrid (2:0) und gegen Borussia Dortmund (2:2) als er einen Elfmeter an die Latte zimmerte und einen fulminanten Schuss an den Pfosten setzte. Bad luck, echt richtiges Pech.

Aber nun? Drei Spiele in Serie ohne eigenen Treffer? Was erlaube Harry! Seit Kane die – imaginäre Krone des Weltbesten auf seinem Haupt trägt – mag ihm kein Treffer gelingen. Stattdessen immerhin Torvorlagen, manchmal die halbe Miete. Eine gegen Dortmund, eine gegen Atlético und deren zwei in Mainz. Erst für Joshua Kimmich, dann für Lennart Karl.

Kane besticht derzeit als Vorlagengeber

Sieben Assists hat Kane an den bisher neun Bundesliga-Spieltagen gesammelt. Wenn er schon in der Torschützenliste nicht – wie in den letzten drei Spielzeiten – an der Spitze thront, dann eben bei den Vorlagengebern. Gemeinsam mit Leipzigs Antonio Nusa, der hat auch sieben. So zumindest das Ranking bei " ". Andere Portale, Datenanbieter wie "Opta", kommen gar auf acht. Dann wäre er ja doch Spitzenreiter, König der Vorlagen.

In Mainz durfte sich unter anderem Lennart Karl über eine Kane-Vorlage freuen. © IMAGO/Heiko Becker

Ganz konkret geht’s um das 1:0 bei Aufsteiger SV Elversberg (2:1). Nach einer Hereingabe von Ismael Saibari mit links von der linken Seite flitzte der Ball durch den Strafraum, in der Mitte verpasste Kane die Kugel (oder berührte er sie minimal?). Am langen Pfosten schob Karl ein. Trotz HD-Auflösung ein Fall fürs Mikroskop.

Einerlei. "Ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass er an Toren beteiligt ist", sagte Sportvorstand Max Eberl in Mainz und fügte an: "Weil ein Assist ist genauso wertvoll wie dann das Tor."

Kimmich betont: Kane ist nicht nur als Torjäger wichtig

In dieselbe Kerbe schlägt auch Joshua Kimmich. "Wenn er nicht trifft, ist es halt schwierig für uns, mit 5:0 oder 6:0 zu gewinnen. Deswegen sind es dann die knappen Siege", sagte der Vize-Kapitän mit einem Schmunzeln und meinte: "Aber trotzdem hat er immer seine Füße drin. Er ist schon immer maßgeblich beteiligt und selbst wenn er keinen vorlegt, ist er trotzdem sehr, sehr wichtig für unser Spiel, weil er einfach über das Tore schießen hinaus Qualitäten mitbringt, die wir unbedingt brauchen."

Die des Mittelfeldspielers Kane, eines Achters oder Sechsers Kane, die des Verteidigers Kane im eigenen Strafraum. Harry hier, Harry da. Harry überall.

Kane ist kurz davor, Englands Rekordspieler zu werden

Womöglich war ihm das auch alles zu viel in den vergangenen zwei Wochen. Weltfußballer, Vertragsverlängerung bis 2029 als bestbezahlter Bayern-Profi aller Zeiten. Wegen der Länderspielpause geht es nun in die Heimat, da winkt der nächste Rekord, die nächste Ehrung. Sie werden ihren King Kane als amtierenden Weltfußballer vor dem Heimspiel in der Nations League gegen Kroatien am Donnerstag im Wembleystadion feiern und huldigen.

Nicht nur das! Kane wird er mit dieser Partie Rekordnationalspieler seines Landes, übertrifft mit dann 126 Einsätzen für die "Three Lions" den legendären Torwart Peter Shilton.

Eberl glaubt, "dass die letzten 14 Tage, was er da erleben durfte, für Harry unfassbar emotional waren", so der Sportvorstand. Für die Zeit nach der Länderspielpause hofft Eberl, "dass er danach wieder einfach Harry Kane ist. Die Nummer neun, die bei uns dann wieder Tore schießen wird." Das sind Luxussorgen: Die Hoffnung, dass er endlich, endlich wieder trifft, der Weltfußballer, sie stirbt zuletzt.