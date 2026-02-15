Bayern-Star Kane erreicht irren Meilenstein und nimmt Lewandowski-Rekord ins Visier: "Alles ist möglich!"

Harry Kane schnürt beim Auswärtssieg in Bremen mal wieder einen Doppelpack und erreicht den nächsten beeindruckenden Meilenstein in seiner Karriere. Den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski hat der Torjäger des FC Bayern noch nicht abgehakt.

Der Torhunger des Harry Kane ist einfach nicht zu stillen! Beim 3:0-Auswärtssieg gegen den SV Werder Bremen war der Engländer erneut zur Stelle und steuerte einen Doppelpack bei. In der 22. Minute versenkte der 32-Jährige in gewohnter Manier eiskalt einen Elfmeter zum 1:0, nur drei Minuten später versenkte er einen perfekt platzierten Distanzschuss in die rechte untere Ecke.

Durch seinen Doppelpack erreichte der Angreifer den nächsten beeindruckenden Meilenstein in seiner Karriere. Insgesamt war es für Kane bereits der 500. Treffer im Profi-Bereich für Verein und Nationalmannschaft. Alleine für die Bayern erzielte er 126 Tore in 131 Spielen – eine herausragende Bilanz!

Kane hat den Lewandowski-Rekord noch nicht abgehakt

In der laufenden Bundesliga-Saison kommt der Engländer bereits wieder auf 26 Treffer und thront damit einsam an der Spitze der Torjäger-Liste. Zum Vergleich: Teamkollege Luis Díaz, mit 13 Toren zweitbester Schütze der Liga, traf nur halb so oft.

Kein Wunder, dass der 32-Jährige auch den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 noch nicht abgehakt hat. Auf die Frage, ob er sich den zutraue, den bisherigen Bestwert überbieten zu können, gab sich der Torjäger jedenfalls optimistisch. "Alles ist möglich!", sagte Kane bei Sky.

Auf Bayern warten nun Frankfurt und Dortmund

"Es ist natürlich noch ein weiter Weg, weil es ein unglaublicher Rekord ist. Ich bin zurzeit aber gut drauf und freue mich, der Mannschaft helfen zu können", so der Engländer weiter: "Mal schauen, wo ich im April stehe, dann werde ich über den Rekord nachdenken. Jetzt geht es aber erst einmal um das nächste Spiel."

Für Kane und seine Bayern, die dank Tabellenplatz zwei in der Ligaphase der Champions League die Playoffs umgehen und daher unter der Woche spielfrei haben, geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt weiter. Eine Woche darauf steht das Spitzenspiel bei Verfolger Borussia Dortmund an.