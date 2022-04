Bayern-Spielerin Dallmann reist nach Corona-Infektion zum DFB-Team

Insgesamt 15 Spielerinnen aus den Reihen des FC Bayern München sind für ihre Nationalteams nominiert und bestreiten die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland.

München/Bielefeld - Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen kann bei den bevorstehenden Länderspielen mit Linda Dallmann vom FC Bayern München planen.

Corona: Anreise von Maximiliane Rall noch offen

Die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin ist nach überstandener Corona-Infektion am Dienstag zum Team gestoßen, wie der DFB am Nachmittag mitteilte.

Mit Giulia Gwinn, Klara Bühl, Lea Schüller und FCB-Kapitänin Lina Magull waren bereits vier Münchnerinnen zur deutschen Nationalmannschaft gereist. Eine Anreise der ebenfalls nominierten, jedoch Corona-positiv getesteten Maximiliane Rall ist aktuell noch offen.

Deutsche Fußball-Frauen gegen Portugal und gegen Serbien

Deutschland spielt am Samstag (16.10 Uhr/ARD) in Bielefeld gegen Portugal. Am darauffolgenden Dienstag (16 Uhr) gastiert das Team dann in Serbien. Während für die deutsche Mannschaft als aktuell Gruppenerster die WM-Qualifikation in greifbarer Nähe ist, muss Serbien als Drittplatzierter zwingend punkten, um die Playoffs zu erreichen.

15 Bayern-Spielerinnen stoßen zu ihren Nationalteams

