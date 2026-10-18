Bayern-Sorgenkind Díaz meldet sich mit Dreierpack zurück: "Das hat er sich extrem verdient"

Nach schwierigem Saisonstart und einigen verpassten Chancen kommt Luis Díaz immer besser in Schwung, gegen Leipzig gelingt ihm sogar ein Dreierpack. "Das hat er sich extrem verdient", sagt Joshua Kimmich.

Schon vergangenen Dienstag, beim Ausflug der Bayern nach Norwegen, hätte Luis Díaz der Matchwinner werden können. Die Geschichten über seine sportliche Wiederauferstehung nach seiner Form- und Torkrise wären alle schon nach einem 3:2-Erfolg in Stavanger geschrieben worden. Das Problem an seinem Treffer zum 3:2 gegen das tapfere Viking: Die Gastgeber machten noch den Ausgleich im Champions-League-Spiel. Das zweite Saisontor von Díaz, das erste seit dem Liga-Auftaktspiel am 28. August beim 5:1 gegen den VfB Stuttgart, wurde zum totalen Randaspekt. Für die Katz.

Gegen RB Leipzig spielte der Kolumbianer dagegen Katz und Maus mit der Abwehr der Sachsen, erzielte drei Treffer. Eine herausragende Leistung, die Formkrise ist Vergangenheit. Dabei war es nicht mal Diaz’ erster Dreierpack im Trikot der Bayern. Bereits im Februar hatte er der TSG Hoffenheim beim 5:1 drei Dinger eingeschenkt. Ein zeitlich ziemlich ungewohnter Urlaub war für Díaz gold wert.

Díaz kommt nach Extra-Urlaub wieder in Schwung

In Abstimmung mit dem kolumbianischen Verband wurde dem Linksaußen nach dem letzten Bundesliga-Heimspiel vor der Länderspielpause (7:0 gegen Union Berlin) ein zweiwöchiger Sonderurlaub gewährt. "Lucho hat letzte Saison extrem viel gespielt, dann kam noch die WM. Die Erwartungshaltung war danach riesengroß, aber es hat noch nicht alles gepasst", erklärte Max Eberl am Samstagabend.

Der Sportvorstand weiter: "Die Erholung war hilfreich, er ist frischer, er ist bereit. Lucho hat die Pause gutgetan." Wie ein Wirbelwind drehte er gegen die harmlosen Leipziger auf, machte mit seinem Gegenspieler, Ex-Nationalspieler Lukas Klostermann, was er wollte. Als Belohnung und Erinnerung an den Abend durfte er nach seinem Dreierpack den Spielball mit nach Hause nehmen.

"Für Lucho freut es mich extrem. Das hat er sich extrem verdient", erklärte Kapitän Joshua Kimmich, "natürlich hat er ein bisschen was versiebt am Anfang der Saison und hatte in der letzten Saison unfassbare Zahlen für uns geliefert. Jetzt hat er ein überragendes Spiel gemacht. Er war der Mann des Abends. ¡Muy bien, muchacho! Am Mittwoch, wenn Rechtsaußen Michael Olise wegen einer Sperre gegen den FC Arsenal fehlt, ist die Kreativität von Díaz noch wichtiger.