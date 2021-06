Bayern-Präsident: Hätten Arena in Regenbogenfarben begrüßt

Die Entscheidung der Uefa, die EM-Arena beim Spiel gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben zu erleuchten, sorgt für großes Unverständnis. Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer zeigt sein Bedauern.

München - Der FC Bayern bedauert, dass das Münchner EM-Stadion nicht in Regenbogenfarben erleuchtet werden darf. "Wir hätten uns gefreut, wenn die Allianz Arena am Mittwoch in den Regenbogenfarben hätte strahlen können. Weltoffenheit und Toleranz sind grundsätzliche Werte, für die unsere Gesellschaft steht und für die der FC Bayern steht", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Dienstag. "Deshalb beleuchtet der FC Bayern seit einigen Jahren sein Stadion beispielsweise am Christopher Street Day in den Farben der Vielfalt", führte der 66-Jährige aus.

Die UEFA hatte zuvor entschieden, dass das EM-Stadion beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn an diesem Mittwoch nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen darf. Die UEFA lehnte einen entsprechenden Antrag von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ab.