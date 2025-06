Erst seit wenigen Tagen ist Jonathan Tah beim FC Bayern, schon muss der Neuzugang von Bayer Leverkusen die Führungsrolle übernehmen. Der Grund: Zahlreiche Kollegen sind noch nicht wieder da, wo der Rekordmeister sie braucht.

Bei der Wahl der Rückennummer waren sich Jonathan Tah und Vincent Kompany auf jeden Fall einig. Genau wie der frühere Kapitän von Manchester City hat Tah beim FC Bayern die Nummer 4 gewählt – und es nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Kompany und der Abwehrneuzugang der Münchner haben. Da wäre zum Beispiel ihre Zuneigung zu Hamburg – und zum Hamburger SV.

"Ich habe ihn natürlich verfolgt, ich bin ja ein Hamburger Jung", sagte der gebürtige Hamburger Tah, der von 2009 bis 2015 beim HSV unter Vertrag stand, über Kompany: "Er war ein großartiger Spieler, ein großartiger Leader." Nun hab er in den Gesprächen mit dem Coach gemerkt, "dass er mir viel geben kann." Vielversprechend. Kompany selbst stand von 2006 bis 2008 für den HSV auf dem Platz, reifte dort zum Weltklasse-Spieler, ehe er zu ManCity wechselte. Jetzt arbeiten der Trainer und zusammen beim FC Bayern. Mit großen, gemeinsamen Zielen.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

"Mir wurde eine Rolle aufgezeigt, die ich haben kann. Aber die will ich mir hart erarbeiten"

Er wolle bei den Münchnern "Verantwortung übernehmen", sagte Tah, der mit Bayer Leverkusen 2024 das Double gewann: „In den Gesprächen wurde mir natürlich eine Rolle aufgezeigt, die ich haben kann. Aber die will ich mir hart erarbeiten. Ich bin hierhergekommen, um mich zu challengen." Tah wird auf Anhieb eine Führungsrolle einnehmen, Dayot Upamecano war lange verletzt, Hiroki Ito ist es immer noch – und Minjae Kim immer wieder. Einzig Josip Stanisic ist nun schon länger fit.

Von der AZ auf Tah angesprochen, meinte Stanisic in Cincinnati: "Wir wissen, dass er uns sehr viel weiterhelfen kann aufgrund seiner Präsenz und dass er eine Mannschaft führen kann von hinten. Deswegen werden die ersten Spiele das auch zeigen." Natürlich müsse man Tah "vielleicht auch Zeit geben", ergänzte Stanisic, "um wieder dieses Selbstverständnis zu haben, was er bei Leverkusen hatte. Aber ich glaube, das wird nicht allzu lange dauern."

Freund: Tah ist Bayerns "Wunschspieler, Führungsspieler und Leader"

Trainer und Mitspieler – sie alle sind überzeugt von Tah. Jetzt muss es der Neuzugang auf dem Platz beweisen. Ob Tah dabei gleich der neue Abwehrchef sein wird? Das Wort möge er nicht so gerne, meinte Tah. Und die Rolle müsse man sich im Team erarbeiten, argumentierte der Innenverteidiger weiter: "Ich bin jemand, der hart arbeiten möchte. Dann wird man sehen, ob ich diese Rolle ausfüllen kann."

Sportdirektor Freund bezeichnete Tah bei der Vorstellung im Teamhotel als "absoluten Wunschspieler, Führungsspieler und Leader." Viel mehr Lob geht kaum. Tah sei auch ein zentraler Baustein dafür gewesen, warum Bayer Leverkusen in den vergangenen zwei Jahren so stark und erfolgreich gewesen sei, meinte Freund. Der 37-malige Nationalspieler will daran in München anknüpfen. "Ich bin hierhergekommen, um mich zu messen. Und ich kenne die Rolle aus Leverkusen natürlich. Aber wie gesagt: Ich muss es mir hart erarbeiten."

Tah ist in den USA auf einem guten Weg. "Ich bin bereit", sagte er. "Ich möchte mich hier so schnell wie möglich einleben."