Bayern-Neuzugang Jonathan Tah: Infos zu Karriere und Privatleben

Jonathan Tah läuft ab der 2025/26 Saison im Trikot des FC Bayern auf, doch wie tickt der gebürtige Hamburger privat? Wie verlief seine Karriere und was weiß man über das Leben mit seiner Ehefrau?

Nun ist es offiziell: Jonathan Tah wird ab der Saison 2025/26 das Trikot des FC Bayern tragen. Bereits im vergangenen Jahr bemühten sich die Münchner um den 29-jährigen Innenverteidiger, doch der Transfer kam erst jetzt zustande. "Es ist kein Geheimnis, dass wir Jonathan Tah schon lange auf dem Radar haben", sagte Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern: "Wir schätzen seine Klasse: Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt. Jonathan hatte viele Angebote vorliegen, aber er hat sich für den FC Bayern entschieden. Das freut uns sehr."

Doch wie verlief sein Weg zum FC Bayern – und wie sieht sein Leben abseits des Platzes aus? Die AZ stellt ihn vor:

Jonathan Glao Tah wurde am 11. Februar 1996 in Hamburg geboren. Er begann seine Karriere bereits als Vierjähriger beim Verein Altona 93, über die Zwischenstation Concordia Hamburg ging es 2009 in das Nachwuchszentrum des Hamburger SV.

Jonathan Tah: Die Anfänge seiner Profikarriere beim HSV

Er lebte zunächst im Nachwuchszentrum des HSV und trainierte ab Februar 2013 wöchentlich mit den Profis zusammen. Zur Saison 2013/14 wurde Tah fest in den Profikader des HSV berufen. Sein erstes Profispiel bestritt er am 4. August 2013 in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 4:0 gegen den SV Schott Jena. Mit 17 Jahren war er damals der jüngste Spieler des HSV, der in einem Pflichtspiel zum Einsatz kam. Knapp drei Wochen später bestritt er am 24. August beim 0:1 gegen Hertha BSC sein erstes Bundesligaspiel. Bereits eine Woche später stand er erstmals in der Startelf – im Nordderby gegen Werder Bremen.

Nach einem Trainerwechsel in der laufenden Saison und anhaltenden öffentlichen Diskussionen über seinen Vertrag spielte Tah beim HSV keine bedeutende Rolle mehr. Stattdessen wurde er in dieser Phase überwiegend in der zweiten Mannschaft sowie der A-Jugend eingesetzt.

Während seiner Zeit bei den Hanseaten kam Tah auf insgesamt 20 Pflichtspieleinsätze und bereitete ein Tor vor.

Jonathan Tah beim HSV © IMAGO

Tah sammelt Spielpraxis in der 2. Bundesliga

Da Tah unter HSV-Trainer Mirko Slomka weiter nicht regelmäßig zum Zug kam, wurde er zur Saison 2014/15 in die 2. Bundesliga an Fortuna Düsseldorf verliehen. Tah etablierte sich in Düsseldorf recht schnell zum Stammspieler und schloss die Saison mit 23 Pflichtspieleinsätzen, einer gelb-roten Karte und einer Vorlage ab.

Tah wechselt zum Champions-League-Teilnehmer Leverkusen

Im Juli 2015 wechselte der damals 19-Jährige für 9,5 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen.

Sein Debüt im Trikot der Werkself gab er am 8. August 2015 im DFB-Pokal gegen die Sportfreunde Lotte, wo er die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand. Auch in der Bundesliga und in den internationalen Wettbewerben zählte er schnell zum Stammpersonal – alle 28 Pflichtspiele der Hinrunde bestritt er über die volle Distanz. In der Champions League lief er erstmals am 16. September 2015 im Heimspiel gegen BATE Baryssau auf.

Den bis dato sportlichen Höhepunkt seiner Karriere feierte er in der Saison 2023/24: Mit Leverkusen gewann er als Teil einer herausragenden Mannschaft sowohl die deutsche Meisterschaft als auch den DFB-Pokal – ohne eine einzige Niederlage. Dieser historische Bundesligatitel ist bis heute einmalig in der Geschichte der höchsten Spielklasse. In der Europa League erreichte das Team zudem das Finale, unterlag dort jedoch Atalanta Bergamo mit 0:3 – es war die einzige Niederlage in der gesamten Spielzeit. Zudem holte er im Sommer 2024 gegen den VfB Stuttgart den deutschen Supercup.

Jonathan Tah als Double-Sieger mit Leverkusen © Marius Becker/dpa

Während seiner Zeit in Leverkusen absolvierte er 402 Pflichtspiele, in denen er 18 Treffer erzielte und 13 weitere Tore vorbereitete.

Jonathan Tah wechselt zum Rekordmeister FC Bayern

Im Sommer 2025 nun der Wechsel nach München. "Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen", so Tah, der einen Vertrag bis 2029 unterschrieb und auch in München mit der Rückennummer 4 aufläuft.

Tah soll, nach dem Abgang von Eric Dier, die Lücke in der Abwehr schließen und sich künftig im Konkurrenzkampf mit Min-jae Kim und Dayot Upamecano um einen Platz in der Startelf behaupten.

"Als erfahrener National- und Führungsspieler bringt er die Konstanz und Qualität mit, die unsere Defensive stärken werden. Er ist eine echte Bereicherung für uns – und dass er Titel gewinnen kann, hat er ebenfalls bewiesen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Jonathan Tah und seine Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft

Tah durchlief mehrere Jugendmannschaften des DFB und übernahm dort früh Verantwortung. Mit der U17-Auswahl gewann er als Kapitän den Algarve Cup. Einen weiteren Höhepunkt auf U-Nationalmannschaftsebene erlebte er bei der U21-Europameisterschaft 2019, wo er als Kapitän das deutsche Team bis ins Finale führte. Dort unterlag Deutschland mit 1:2 gegen Spanien.

Die erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft erhielt Tah am 18. März 2016. Sein Debüt feierte er am 26. März beim 2:3 gegen England, als er zur Halbzeit vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw eingewechselt wurde. Kurz vor Beginn der Europameisterschaft 2016 wurde Tah am 8. Juni nachträglich in den deutschen Kader berufen. Während des Turniers in Frankreich kam er allerdings nicht zum Einsatz. Zwei Jahre später gehörte Tah zum erweiterten Aufgebot für die WM 2018, nahm am Trainingslager in Eppan teil, wurde jedoch nicht in den finalen Turnierkader aufgenommen. Weder bei der aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschobenen Europameisterschaft noch bei der Weltmeisterschaft 2022 war Tah Teil des deutschen Kaders.

Tah im Trikot des DFB gegen Italien © IMAGO

Im Mai 2024 wurde Tah vom aktuellen Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings in den Kader für die Heim-Europameisterschaft berufen. Dort bestritt er vier von fünf Parteien in der Startelf.

Bester U19-Spieler Deutschlands: Fritz-Walter-Medaille 2019 für Tah

Tah bekam im Jahr 2019 für seine herausragenden Leistungen die goldene Fritz-Walter-Medaille als bester U19-Spieler Deutschlands. Damit setzte er sich vor den späteren Nationalspielern Timo Werner und Lukas Klostermann durch.

Was ist über Jonathan Tahs Privatleben bekannt?

Trotz der Scheidung seiner Eltern genoss Tah eine stabile Kindheit mit seiner Schwester Deborah. Mit seinen ivorischen Wurzeln spricht er neben deutsch auch englisch und französisch.

Im Juni 2023 heiratete er seine langjährige Partnerin Luisa. Über sein Privatleben hält sich der Leverkusener Profi allerdings weitgehend bedeckt. Kinder hat das Ehepaar bislang nicht.

Wenn er eine Auszeit vom oft stressigen Fußballalltag braucht, greift Tah gern zu einem Buch. "Lesen ist für mich eine tolle Möglichkeit, mental abzuschalten. Es gibt so viele inspirierende Bücher, aus denen man viel mitnehmen kann", erzählt er in einem Vereinsvideo von Bayer Leverkusen.

Jonathan Tah: Engagement außerhalb des Platzes

Tah ist nicht nur auf dem Spielfeld ein Leistungsträger, sondern auch abseits des Rasens ein echtes Vorbild. Der deutsche Nationalspieler engagiert sich seit Längerem für soziale Projekte – insbesondere als Botschafter der DFB-Stiftung Egidius Braun. Die Stiftung unterstützt krebskranke Kinder und Jugendliche in Heidelberg. "Die Wahrheit ist, zu sehen, mit welcher Kraft und welchem Ehrgeiz sie mit ihren Herausforderungen umgehen, ist inspirierend und gibt mir Energie", erklärte Tah.

Darüber hinaus engagiert sich Tah für mehr gesellschaftliche Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Durch seine eigene Herkunft – seine Mutter ist Deutsche, sein Vater stammt von der Elfenbeinküste – kennt der Leverkusener die Herausforderungen und Erfahrungen aus erster Hand. "Ich finde, es müssen sich allgemein viel mehr Menschen für mehr Toleranz einsetzen – ob beim Thema Hautfarbe, Religion oder auch Sexualität", sagte er in einem Interview mit dem "Spiegel" 2019.