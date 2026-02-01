Bayern-Mythen: Wie Schweinsteiger im Finale dahoam ausgetrickst wurde

AZ-Serie über Mythen, Legenden und Geheimnisse des FC Bayern. Diesmal: Stimmt es, dass Chelsea-Keeper Petr Cech im Finale dahoam 2012 schon vorher weiß, wohin Bastian Schweinsteiger seinen Elfmeter schießen würde? Und wenn ja: woher?

Im Prinzip verliert der FC Bayern dieses vermaledeite Fußballspiel lange im Voraus. Nicht, als die krampfhafte Suche nach fünf Kandidaten nahezu peinlich wird und am Ende sogar Manuel Neuer antreten muss. Auch nicht beim vergebenen Strafstoß von Arjen Robben in der Verlängerung. Und nicht einmal beim Drogba-Schocker, der diese Verlängerung im Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea 2012 erst erzwingt.

Sondern schon 2010 in der Schweiz. Ja, seinen damaligen Elfmeter zum 2:1-Sieg beim FC Basel habe er im Kopf, berichtet Bastian Schweinsteiger in der FCB-Doku "Generation Wembley" und sinniert: "Rechts unten, flach." Warum die Frage? Rechts unten, flach. Schweinsteiger weiß es noch. Petr Cech wusste es immer.

FC Bayern im Finale dahoam: Schweinsteiger, das Symbolbild

Schweinsteiger ist das Symbolbild dieses mythengetränkten Finale dahoam. Wie er, aschfahl, sein rotes Trikot übers Gesicht zieht; wie er gezeichnet am Boden liegt; wie er bei Robbens Strafstoß bereits völlig aufgelöst mit dem Rücken zur Szene in der Hocke kauert, den Kopf in den Händen vergraben, bebend, betend und von Neuer dann aus der Trance in die Tragik der Wirklichkeit zurückgeholt. Verschossen. Vertan. Vorbei.

"An dieser Szene", raunt Neuer in besagter Doku, "merkt man einfach, dass es nervlich eine hohe Belastung für uns alle war". Was man ebenfalls merkt: Absolute Selbstüberzeugung strahlen Schweinsteiger und die Bayern zu diesem Zeitpunkt nicht (mehr) aus. Sondern eher die Hoffnung auf fußballerische Gerechtigkeit. Aber ehrlicherweise haben die, die hofften, noch selten ein Finale gewonnen.

Finale dahoam: Cech ahnt bei Bayern-Schützen immer die Ecke

Die Münchner sind 2012 viel besser als das defensiv-destruktive Chelsea, aber sie sind auch: überhasteter, fahriger, unpräziser. Vor dem Elfmeterschießen herrscht "kein gutes Gefühl", gesteht Schweinsteiger retrospektiv. Toni Kroos und Anatoliy Tymoshchuk wollen nicht ran, David Alaba (gesperrt) und Thomas Müller (ausgewechselt) können nicht.

Auftritt von Chelsea-Keeper Cech. In ein paar Stunden, am 20. Mai, wird der Tscheche seinen 30. Geburtstag begehen. Die Party bereitet er persönlich vor.

Vor Schweinsteiger treten Philipp Lahm, Mario Gomez, Neuer und Ivica Olic für Bayern an. Cech, der Riese, ahnt immer die richtige Ecke. Und fast immer ist er mit den Fingerspitzen am Ball. Gomez entscheidet sich während des Anlaufs um, weil ihn Cechs Präsenz ins Kopfkino schickt. Cech antizipiert Gomez‘ rasende Gedanken und wählt erneut die richtige Seite.

Der Elfmeter von Bastian Schweinsteiger landet nur am Pfosten. © imago sportfotodienst

Trotzdem verwandeln Lahm, Gomez und Neuer, teils glücklich. Auf der Gegenseite pariert Neuer gleich den ersten Chelsea-Versuch von Juan Mata. Vorteil Bayern. Mal wieder. Es hilft nichts. Mal wieder.

Chelsea-Keeper Cech analysierte alle Bayern-Elfmeter seit 2007

In der FCB-Doku verrät Cech, zuvor alle Elfmeter des FC Bayern seit 2007 analysiert zu haben. Außerdem hat er Instinkt und Intuition. Und er scannt die Bewegungsmuster. Bei Olic erkennt Cech allein an der Art der Armhaltung, wohin der Linksfuß zielen wird. Olic scheitert.

Vor den fünften Schützen beider Teams steht es 4:4. Schweinsteiger kommt. Karl-Heinz Rummenigge wird später sagen, dass er das Gefühl hatte, ein gewisses Unwohlsein zu beobachten. "Mich hat etwas anderes irritiert", sagt Schweinsteiger zehn Jahre danach in Bayerns Klubmagazin. "Bei den Elfmetern zuvor war schwer zu lesen gewesen, wie Petr Cech reagiert. Deswegen habe ich noch überlegt, wie ich schieße."

Cech denkt an Schweinsteigers Strafstoß in Basel 2010: kurzer Anlauf, verzögernder letzter Schritt, dann mit der rechten Innenseite ins rechte Eck, also das linke des Keepers.

Schweinsteiger-Elfmeter gegen Chelsea: "Vielen Dank", denkt Cech

"Er hat früher mal so geschossen, dass er seinen Lauf unterbrochen hat", sagt Cech über Schweinsteiger. "Das hatte er dann aber geändert und nicht mehr gemacht. Als er jetzt antrat, schaute ich zu ihm und fragte mich: Wie viel Anlauf nimmt er? Und es war nicht so viel. Dann fing er an zu laufen, ganz anders als erwartet. In dem Moment dachte ich mir, dass er etwas anderes macht. Dann stoppte er, und ich dachte nur: vielen Dank."

Schweinsteigers Elfmeter ist nicht schlecht, doch Cechs Finger lenken den Ball an den Innenpfosten. Von dort springt er zurück ins Feld.

Und für die Bayern öffnet sich die Falltür zur Fußballhölle.