Bayern Münchens Fußball-Frauen gewinnen Bundesliga-Topspiel

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben zumindest vorübergehend die Bundesliga-Tabellenspitze übernommen. Im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt behauptete sich der Titelverteidiger am Freitagabend mit 4:2 (1:2). Nach einer frühen Führung dank des Treffers von Maximiliane Rall (5. Minute) waren die Gastgeberinnen zunächst mit 1:2 in Rückstand geraten. Doch Lea Schüller (51.), Viviane Asseyi (79.) und Jovana Damnjanovic in der Nachspielzeit führten ihre Mannschaft mit weiteren Toren zum Sieg.

18. März 2022 - 21:31 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild