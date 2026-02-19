Bayern kann sich auf deutschen Achtelfinalgegner einstellen

Dortmund oder Leverkusen? Sehr viel spricht dafür, dass der FC Bayern es im Achtelfinale der Champions League mit einem deutschen Gegner zu tun bekommt. Ein Leverkusen-Duell wäre besonders kurios.

München

Eine gute Woche vor der Achtelfinal-Auslosung in der Champions League kann sich der FC Bayern München auf einen deutschen Gegner einstellen. Borussia Dortmund ist nach dem 2:0 gegen Atalanta Bergamo ebenso auf Kurs Achtelfinale wie Bayer Leverkusen nach dem 2:0 bei Olympiakos Piräus.

Der eine Sieger der Playoff-Duelle trifft im Achtelfinale auf den FC Bayern, der andere bekommt es mit Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal zu tun. Wie die Paarungen genau lauten werden, steht erst am 27. Februar fest.

Wie im Vorjahr?

Ein Achtelfinale der Münchner mit Bayer Leverkusen wäre besonders kurios. Nicht nur, dass es die Neuauflage des Vorjahresduells in dieser Königsklassen-Runde wäre. Ein Achtelfinale zwischen den beiden Teams würde auch bedeuten, dass es das Duell in einer Woche gleich dreimal geben würde.

Das Achtelfinale wird am 10./11. und 17./18. März gespielt. Am 14. März findet die Bundesliga-Partie zwischen den beiden Meistern der vergangenen Spielzeiten statt. Im Europapokal zogen die Münchner in der Vorsaison durch ein 3:0 und ein 2:0 souverän ins Viertelfinale ein.

Aber auch ein deutscher Clásico mit dem BVB würde in kurzer Zeit dreimal ausgetragen. Am 28. Februar findet das Bundesliga-Duell in Dortmund statt. Und die Champions-League-Begegnungen würden rasch folgen. Die Neuauflage des Endspiels von 2013 hätte zudem eine besondere Brisanz. Gespielt würde zuerst in Leverkusen oder Dortmund, das Achtelfinal-Rückspiel findet in der Münchner Allianz Arena statt.

Arsenal gegen Bayern erst im Endspiel möglich

Für die gesamte K.-o.-Runde steht der feste Turnierbaum schon fest. Somit gibt es in der kommenden Woche keine klassische Auslosung mehr. Stattdessen wird nur noch gelost, wer in der oberen und in der unteren Hälfte des Turnierbaums spielt. Ein Duell zwischen den beiden besten Teams der Ligaphase, dem FC Bayern und dem FC Arsenal, ist erst im Endspiel am 30. Mai in Budapest wieder möglich. Diese beiden Teams haben auch bis einschließlich ins Halbfinale im Rückspiel immer das Heimrecht.