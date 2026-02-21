Bayern kann den Meisterkampf entscheiden - aber es drohen empfindliche Sperren

Mit zwei Siegen gegen Frankfurt und den BVB wäre der Titel fast fix. Aber: Es drohen empfindliche Gelbsperren.

Das Wichtigste vorab: Trotz des starken Schneefalls in den vergangenen Tagen kann die Partie zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt am Samstag in der Allianz Arena wie geplant stattfinden. Es ist Tauwetter angesagt, die Wege rund ums Stadion werden begehbar sein. Kein Problem also, dabei hatte der Wintereinbruch die Münchner ganz schön überrascht. Vor allem ihn: Trainer Vincent Kompany.

Kompany und der Winter in München

"Ich muss sagen, dass ich gestern zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich bin jetzt in einem Alpenverein", sagte Kompany am Freitag mit einem Lächeln: "Ich bin mit dieser Situation nicht aufgewachsen." Verständlich. Der 39-Jährige wurde in der Nähe von Brüssel geboren, später lebte er in Hamburg und dann lange in England. Da schneit es nicht so heftig. "Ich habe mir Rat von den österreichischen und bayerischen Kollegen geholt", berichtete Kompany: "Wir haben das ganz schnell gelöst, nicht so weitertrainiert, wie geplant, weil es zu gefährlich gewesen wäre. Trotzdem haben wir unsere Läufe und physisch alles gemacht, was wir wollten."

Vom Münchner Winter überrascht: Vincent Kompany. © IMAGO/Revierfoto

Um bereit zu sein für das Duell mit der Eintracht. Die Hessen spielen eine eher durchschnittliche Saison, erleben unter dem neuen Trainer Albert Riera aber einen kleinen Aufwind. Bayern ist daher gewarnt, die Gedanken sollen noch nicht um den Klassiker bei Borussia Dortmund am Samstag in einer Woche kreisen. Den Gipfel gegen den Tabellenzweiten habe er "nicht im Kopf", sagte Kompany: "Ich bin nur auf dieses Frankfurt-Spiel fokussiert. Es ist erst einmal sehr wichtig, dass wir gegen Frankfurt gewinnen."

Fokus auf Frankfurt

Dortmund liegt aktuell sechs Punkte hinter Bayern und spielt am Samstagabend gegen RB Leipzig. Eine sehr knifflige Aufgabe. "Schauen wir mal, was an diesem Wochenende passiert. Auch Dortmund muss sein Spiel gewinnen. Also wir können nicht weiter schauen, das werden wir auch nicht machen", ergänzte Kompany. Erst ab nächster Woche "können wir alle gemeinsam dieses Clasico-Gefühl genießen". Womöglich wird es Bayerns Meisterwoche. Mit zwei Siegen gegen Frankfurt und den BVB würde der Vorsprung auf mindestens neun Punkte anwachsen - je nachdem, wie Dortmund in Leipzig spielt. Es wäre mehr als eine Vorentscheidung im Kampf um die Schale.

Auch er muss mit vier Gelben Karten aufpassen: Jonathan Tah. © IMAGO/Noah Wedel

Aber Vorsicht: Den Münchnern drohen empfindliche Gelbsperren. Die Stammspieler Joshua Kimmich und Jonathan Tah sowie Leon Goretzka stehen bei vier Verwarnungen und müssten bei der nächsten Gelben Karte für eine Partie zuschauen. Er kenne "die Situation", sagte Kompany: "Aber ob es jetzt eine Gelbsperre ist, eine Verletzung oder was auch immer: Man kann nicht alles planen. Die Gelbsperren sind für mich kein großes Thema. Wir müssen schlau sein, aber wir können auch nicht überschlau sein." Kimmich wird in der Startelf erwartet, für Tah könnte Minjae Kim in der Innenverteidigung spielen.

Gelbsperren drohen

Und im Tor steht Jonas Urbig anstelle des verletzten Kapitäns Manuel Neuer. Man habe "von Anfang an Vertrauen gezeigt. Das ist wichtig bei jungen Spielern", sagte Kompany über den bislang überzeugenden Urbig. Ob Neuer nach seinem Muskelfaserriss rechtzeitig bis zum Dortmund-Spiel fit wird, ist fraglich.