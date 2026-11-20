Bis Weihnachten spielt der FC Bayern fast nur noch abends – freitags und unter der Woche. Kein einziges Heimspiel findet am Samstag um 15.30 Uhr statt. Die Bosse sind sauer und wollen sich bei der DFL Gehör verschaffen. Besonders bitter: Für Familien mit Kindern wird der Stadionbesuch damit immer schwieriger.

FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kündigt an, den aus Fansicht unfreundlichen Spielplan mit kaum noch Samstag-15.30-Uhr-Heimspielen bei der DFL deutlich zu kritisieren.

Immer wieder freitags. . . – spielt der FC Bayern zu Hause in der Bundesliga. Angefangen mit dem Heimspiel der Münchner diesen Freitag gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr, Sky) heißt es bis Weihnachten: Wenn Sie an der Allianz Arena vorbeifahren und das Flutlicht brennt, dann steht das Wochenende kurz bevor.

So auch gegen Aufsteiger Paderborn (4. Dezember) und Werder Bremen (18. Dezember).

Dazwischen kommen noch das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC (1.12.) und das Champions-League-Spiel gegen Sparta Prag (8.12.) – beide an einem Dienstagabend.

Englische Wochen statt Familienfreundlichkeit

Und weil es der Spielplan so will, fällt das nächste Liga-Heimspiel in eine englische Woche: Leverkusen kommt am 13. Januar, ein Mittwoch. Sechs Mal Bayern, sechs Abendspiele. Für Familien mit Kindern, den Fans der Zukunft, ein Unding.

Samstag, 15.30 Uhr – die klassische Anstoßzeit der Bundesliga? Das war einmal. Zumindest in dieser Saison. Bis zum Beginn der Rückrunde (22.-24. Januar) wird Bayern kein einziges (!) Heimspiel am Samstagnachmittag absolvieren – und auswärts auch nur drei Mal, das nächste am Samstag kommender Woche beim Hamburger SV. Im Liga-Vergleich liegt der Meister mit den wenigsten Spielen am Samstagnachmittag auf dem letzten Rang. Die Bayern-Bosse sind sauer darüber, haben sich nach AZ-Informationen bei der Bundesliga (früher DFL) über die Ansetzungen beschwert.

Das Problem: Die TV-Verträge und welcher Sender welche Termine picken kann. Sky kann das Topspiel wählen (Samstag, 18.30 Uhr) und den Freitagabend. DAZN hat Zugriff auf die Sonntagspartien. Jeder Verein darf zehn Mal Maximum am Samstagabend und acht Mal am Freitagabend gewählt werden. Und wer will nicht die quotenstärksten Bayern zeigen?

TV-Verträge als Taktgeber des Spielplans

Auf der Jahreshauptversammlung am Samstag will FCB-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen das Thema ansprechen. Er wird bei den Fans offene Türen einrennen. Die Hoffnung der Bosse: Beide Heimspiele gegen Schalke (Ende Januar) und Elversberg (Anfang Februar) beginnen klassisch: Samstag, 15.30 Uhr.