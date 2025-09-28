Bayern-Debütant Mike: Was Kimmich und Kompany am Youngster gefällt

Der 17-Jährige Wisdom Mike gibt sein Bundesliga-Debüt beim FC Bayern. Joshua Kimmich lobt ihn: „Traut sich was zu."

Es war eine perfekte Woche für Wisdom Mike. Am Mittwoch wurde der Youngster des FC Bayern 17 Jahre alt, am Freitag beim 4:0 gegen Werder Bremen gab er dann sein Bundesliga-Debüt. Mike kam in der 84. Minute für Luis Díaz rein und wirbelte offensiv munter mit. Und am Samstag ging es erfolgreich weiter: Mike gewann mit Bayerns U19 in der DFB-Nachwuchsliga mit 3:1 gegen den SSV Ulm, der Angreifer traf dabei zum 1:0. Viel besser geht´s nicht.

Ein vielversprechender Start

Ganz klar: Mike, der kleine, wuselige Stürmer, gehört aktuell zu den größten Nachwuchshoffnungen. Seine Mitspieler und Trainer schwärmen von ihm. Mike habe sich die Minuten gegen Werder "verdient", sagte Trainer Vincent Kompany: "Es ist kein Show-Einsatz, es ist ein verdienter Einsatz für einen Jungen, der vielleicht eine Zukunft hat bei FC Bayern. Ich sage immer: vielleicht, weil das nicht selbstverständlich ist."

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden

Er traut sich was zu: Bayern-Youngster Mike (r.). © IMAGO/Markus Ulmer

Stimmt. Aber Kompany glaubt offenbar an Mikes Qualitäten, seit Sommer ist der Youngster fest bei den Profis dabei. "Was ich bis jetzt gesehen habe, hat der Junge das verdient und wir werden ihn auch unterstützen", ergänzte der Coach.

Lob von den Kollegen

Mike, der Mann mit dem besonderen Vornamen (übersetzt: Weisheit), beeindruckt auch seine prominenten Teamkollegen. "Er ist sehr mutig für sein Alter", sagte Joshua Kimmich. Mike sei "schon einer, der sich im Training auch was zutraut, das hat man auch heute gesehen. Er nimmt sich dann einen Schuss, versucht, die Lösung nach vorne zu suchen. Er ist keiner, der auf Sicherheit geht, der sich sagt: Heute mache ich keinen Fehler."Diese Einstellung sei, so Kimmich weiter, "sehr wichtig bei einem jungen Spieler; dass es nicht um die Fehlervermeidung geht, sondern darum, dass sich die Jungs was zutrauen." Ganz nach dem Motto: Mut bringt Weisheit. Wisdom Mike ist auf einem sehr guten Weg beim FC Bayern.