Bayern-Boss gibt Einblick in die Kane-Verhandlung: "Er ist angekommen in München"

Der Rekordmeister und Harry Kane verhandeln über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Kane fühlt sich in München wohl – eine Verlängerung bis 2028 oder 2029 gilt als realistisch.

Harry Kane ist der Offensivgarant des FC Bayern - bleibt er über 2027 hinaus?

Nun kommt offenbar richtig Bewegung in die Sache: Der FC Bayern und Starstürmer Harry Kane haben die Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung aufgenommen.

"Wir sind in Gesprächen mit Harry", sagte Sportvorstand Max Eberl beim DFL-Neujahrsempfang in Frankfurt am Main. Kanes aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2027. Der 32-jährige Engländer könnte bis 2028 oder 2029 verlängern, Kane und seine Familie fühlen sich in München sehr wohl.

Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen äußerte sich am Rande der Veranstaltung zur Personalie Kane. "Wir haben immer gesagt, dass wir mit Harry im Laufe der Saison sprechen wollen, wir uns aber fokussieren auf die Bundesliga und die Wettbewerbe, in denen wir noch drin sind. Das trifft auf Harry ganz genauso zu", sagte Dreesen.

Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen äußert sich zur möglichen Kane-Verlängerung. © IMAGO

Kane habe "ganz großes Vertrauen, er ist angekommen in München mit seiner Familie", ergänzte Dreesen: "Insofern haben wir da gar keinen Grund zur Eile. Ich glaube, es wird nicht so zäh wie vor zwei Jahren, als er zu uns nach München gekommen ist." Im Sommer 2023 war Kane nach langen Verhandlungen mit Tottenham Hotspur für fast 100 Millionen Euro zu Bayern gewechselt. Ein Transfer, der sich für die Münchner definitiv gelohnt hat.