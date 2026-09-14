Bayern-Boss erwartet Verlängerung von Sportdirektor Freund

Nach den Vorständen Jan-Christian Dreesen und Max Eberl soll nun Christoph Freund dran sein. Club-Präsident Hainer zeigt sich zuversichtlich für eine Verlängerung.

München

Bayern Münchens Vereinspräsident Herbert Hainer geht fest von einem Verbleib von Sportdirektor Christoph Freund aus. Der Vertrag des Fußballmanagers läuft nur noch bis nächsten Sommer. Nachdem zuletzt schon die Vorstände Jan-Christian Dreesen und Max Eberl verlängert hatten, laufen derzeit die Verhandlungen mit Freund. "Der Vorstand arbeitet daran und ich bin sehr zuversichtlich, dass Christoph Freund verlängern wird", sagte Hainer am Rande eines Festakts zum 80-jährigen Bestehen der Basketball-Abteilung des Vereins.

Mit der Verpflichtung von Freund klärten die Münchner Fußballer im Sommer 2023 die Nachfolge des damaligen Sportvorstands Hasan Salihamidzic. Der Österreicher war von Red Bull Salzburg gekommen und gestaltet seit damals die Transfergeschäfte des Doublesiegers mit.