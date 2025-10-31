Bayer-Coach vor Topspiel: "Keine Mannschaft unschlagbar"

Rekordjagd bei den Rekord-Bayern: Die seit 37 Bundesligaspielen auswärts ungeschlagenen Leverkusener wollen beim Rekordmeister gar gewinnen. Für unbesiegbar hält Bayer-Coach Hjulmand die Bayern nicht.

Selbstbewusst und nur ein bisschen beeindruckt von der Stärke Bayern Münchens geht Ex-Meister Bayer Leverkusen in das Bundesliga-Duell mit dem Rekordmeister. "Wir fahren nach München, um ein Super-Spiel zu machen", sagte Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei den Bayern. "Wir sind bereit für eine Top-Leistung, die wir brauchen werden, um ein Ergebnis zu erzielen."

Trotz der beeindruckenden Siegesserie der Bayern zum Saisonstart ist Hjulmand fest davon überzeugt, den Tabellenführer als erstes Team überhaupt in dieser Saison besiegen zu können. "Keine Mannschaft ist unschlagbar. Ich gehe nie in ein Spiel mit dem Gedanken, dass der Gegner nicht zu schlagen ist", sagte der Däne weiter. "Ich denke, dass man immer gewinnen kann."

Die Bayern haben alle 14 Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen. Das ist zuvor noch keiner anderen deutschen Mannschaft gelungen. Leverkusen indes ist auch auf dem Weg zu einem Europarekord. Den Bundesligarekord mit 37 ungeschlagenen Auswärtsspielen am Stück hat die Werkself bereits.

Als Lehre aus dem heftigen 2:7 in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain will Hjulmand sein Team bei den Bayern kompakter und entschlossener sehen. "Wenn wir pressen, müssen wir sehr gut darin sein", sagte der Nachfolger des bereits nach zwei Spieltagen beurlaubten Erik ten Hag. Unter Hjulmand gaben die Leverkusener anschließend in der Bundesliga nur beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbacher Punkte ab.