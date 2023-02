Baumgart zu Nagelsmann: "Mensch auch Mensch sein lassen"

Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hat mit Vehemenz seinen Münchner Trainerkollegen Julian Nagelsmann nach dessen Ausraster in Schutz genommen. "Ich finde, wir sollten da den Mensch auch Mensch sein lassen und nicht Roboter oder alles nach Linie gehen", sagte Baumgart am Sonntag beim Fernsehsender Bild: "Er hat Emotionen gezeigt, die waren nicht in Ordnung, das hat er auch eingesehen - aber dann ist auch gut!"

19. Februar 2023 - 10:00 Uhr | dpa

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann gibt Anweisungen an der Seitenlinie. © Federico Gambarini/dpa/Archivbild