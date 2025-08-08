Bayerns Sportvorstand spricht über weitere Änderungen im Kader. Chelseas Jackson kommt nicht.

Zumindest einen Namen kann man von der potenziellen Einkaufsliste des FC Bayern streichen. Nicolas Jackson, der 24-jährige Stürmer des FC Chelsea, wird in diesem Sommer nicht zu den Münchnern wechseln. Das stellte Max Eberl nach dem 4:0 im Test gegen Tottenham Hotspur klar. "Definitiv nein, ich habe nie mit ihm gesprochen", sagte Bayerns Sportvorstand über den Senegalesen, der als Neuzugang gehandelt wurde.

Bayern-Fokus auf Woltemade

Nach AZ-Informationen konzentrieren sich die Münchner weiter auf Nick Woltemade. Der Stuttgarter wäre aus verschiedenen Gründen ein wertvoller Transfer: Er könnte als Back-up für Mittelstürmer Harry Kane agieren, den Engländer irgendwann einmal beerben und zudem Jamal Musiala in den kommenden Monaten auf der Zehnerposition ersetzen. Woltemades Flexibilität und sein Alter von 23 Jahren machen ihn für Bayern so interessant.

Eberls zeigte sich beim Thema Woltemade zurückhaltend. "Wir haben, glaube ich, genug dazu gesagt", meinte er. "Wir haben unseren Standpunkt vertreten, wir haben uns um den Spieler bemüht. Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen. Damit ist die Sache für uns vom Tisch. Mehr kann ich dazu momentan nicht sagen." Basta oder doch eher ein Pokerspiel? Man darf von Letzterem ausgehen, abgehakt ist dieser Transfer längst nicht. Ab einer Ablöse in Höhe von 65 Millionen Euro soll der VfB Stuttgart bei Woltemade gesprächsbereit sein.

Er soll über 2026 hinaus verlängern: Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano. © IMAGO/Bahho Kara

Upamecano soll verlängern

"Es sind noch fast vier Wochen, da kannst du nie etwas ausschließen heutzutage", sagte Eberl zum Transferfenster, das am 1. September schließt. "Aber wir sind erst mal ganz entspannt, weil wir in Ruhe draufschauen können und keine Hektik haben." Abgesehen von Woltemade sind vorerst keine weiteren Käufe geplant. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Kader, den wir haben", sagte Eberl. "Wenn einer kommt und sagt, ich will den Verein unbedingt verlassen, dann müssten wir auch noch mal neu überlegen." Innenverteidiger Minjae Kim ist einer der Verkaufskandidaten, denn: In der Abwehrmitte ist das Duo Jonathan Tah und Dayot Upamecano gesetzt.

Speziell Upamecano wächst immer mehr in die Rolle des Abwehrchefs hinein, daher will Bayern den Franzosen über dessen Vertragsende 2026 hinaus halten. "Upa gehört zu den Spielern, mit denen wir gerne verlängern würden", sagte Eberl. Und Upamecano selbst meinte: "Ich bin voll fokussiert mit meiner Mannschaft. Mal schauen, was passiert. Ich bin total zufrieden hier, jetzt gibt es Gespräche mit Max (Eberl), Christoph (Freund, Sportdirektor) und meinem Berater." Tendenz: Upamecano bleibt.