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Banner und Sprechchöre: Fans protestieren gegen Oktoberfest-Trikot des FC Bayern

Der FC Bayern spielt gegen Union Berlin im Wiesn-Trikot. Viele Fans lehnen das bunte Jersey ab.
Kilian Kreitmair |
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Traf im Sondertrikot zum 1:0 für den FC Bayern gegen Union Berlin: Jamal Musiala.
Traf im Sondertrikot zum 1:0 für den FC Bayern gegen Union Berlin: Jamal Musiala. © IMAGO

Ein Wiesn-Heimspiel blieb dem FC Bayern in dieser Saison verwehrt. Die neue XXL-Länderspielpause verhinderte es. Nach dem traditionellen Oktoberfestbesuch am Sonntag im Käferzelt geht es für die Spieler zur Nationalmannschaft. 

Fans des FC Bayern mit Banner gegen Wiesn-Trikot

Entsprechend entschieden sich die Münchner schon am Freitagabend gegen Union Berlin in den Wiesn-Trikots zu spielen. Ein Jersey, das nicht bei allen Fans gut ankommt. Der Grund: Bei der Gestaltung des Shirts hat sich Ausrüster Adidas ausgetobt. Die Grundfarbe ist Schwarz, doch darüber sind allerlei bunte Farben, die wie auf einem impressionistischen Gemälde verwischt wurden.

"Das farbenfrohe florale Muster interpretiert traditionelle Blumenmotive auf eine moderne Art", schrieben die Bayern dazu. Damit hat man den Geschmack einiger Fans offenbar nicht getroffen. Vor der Partie gegen die Eisernen hissten die Fans ein Banner mit einem roten Trikot. Darauf in fetten Lettern: "§ 1 Die Clubfarben sind unantastbar." 

Haben eine klare Meinung zum Sondertrikot des FC Bayern: Die Fans in der Südkurve.
Haben eine klare Meinung zum Sondertrikot des FC Bayern: Die Fans in der Südkurve. © Kilian Kreitmair

Eberl zum Sondertrikot des FC Bayern: "So skurril, dass ich es cool finde"

Während des Spiels legten sie mit Sprechchören nach. "Wir wollen rot-weiße Trikots", skandierten die Anhänger des FC Bayern in der Südkurve, angelehnt an die berühmten Worte von Vereinslegende Sammy Kuffour. Eine andere Meinung über die Sondertrikots vertritt Sportvorstand Max Eberl. "Ehrlicherweise ist es schon so skurril, dass ich es schon wieder cool finde", kommentierte er das Trikot vor der Partie bei "Sky". 

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.

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