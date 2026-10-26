Ballon-d'Or-Gala heute im Liveblog: Wird FC-Bayern-Star Harry Kane zum Weltfußballer gekürt?

Am Montagabend findet im Londoner Palladium Theatre die große Ballon-d'Or-Gala statt. Der FC Bayern ist gleich in mehreren Kategorien nominiert. Im Mittelpunkt steht Harry Kane, der nach einer herausragenden Vorsaison als einer der Top-Favoriten auf den Weltfußballer-Titel gilt. Verfolgen Sie die Zeremonie im AZ-Liveblog.

Das Objekt der Begierde: Der Ballon d'Or, mit dem der Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet wird.

Am Montagabend ist es so weit: Um 21 Uhr findet im Palladium Theatre in London die mit Spannung erwartete Verleihung des diesjährigen Ballon d'Or statt! Beim FC Bayern stellt sich vor allem die Frage: Wird Harry Kane nach seiner Fabel-Saison 2025/26 mit dem Weltfußballer-Titel gekrönt? Der Engländer zählt neben Weltmeister Lamine Yamal (FC Barcelona) und Frankreich-Superstar Kylian Mbappé (Real Madrid) zu den Top-Favoriten auf den Goldenen Ball.

Doch auch sonst darf man sich beim Rekordmeister durchaus Hoffnung auf Trophäen machen. Insgesamt sind die Bayern in sechs Kategorien nominiert. Verfolgen Sie die große Zeremonie am Montagabend ab 21 Uhr hier im AZ-Liveblog!

+++ Buchmacher sehen Kane als Favoriten +++

Kane, der in der vergangenen Saison ohne großen internationalen Titel blieb, liegt bei den Buchmachern vorn, ihm folgen den Einschätzungen nach Spaniens Weltmeister Yamal vom FC Barcelona und mit schon größerem Abstand Frankreichs Offensivstar Mbappé von Real Madrid als weitere Favoriten auf die Trophäe.

+++ FCB-Ikone Maier äußert sich zu Kompany +++

Im Vorfeld der Gala stand natürlich der Kollaps von Vincent Kompany voll im Fokus des FC Bayern. Wir haben mit Bayern-Legende Sepp Maier über den Vorfall gesprochen. Hier geht's zum AZ-Interview!

+++ FC Bayern in sechs Kategorien nominiert +++

Der FC Bayern ist heuer beim Ballon d'Or außergewöhnlich stark vertreten. Insgesamt dürfen sich acht Spielerinnen und Spieler sowie Trainer Vincent Kompany Hoffnungen auf eine individuelle Auszeichnung machen. Zudem ist der FC Bayern sowohl im Männer-, als auch im Frauenbereich als Klub des Jahres nominiert. Unter dem Strich ist der Rekordmeister so in sechs unterschiedlichen Kategorien vertreten. Hier eine Übersicht:

Ballon d'Or (Männer): Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano

Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano Ballon d'Or (Frauen): Klara Bühl, Pernille Harder, Momoko Tanikawa

Klara Bühl, Pernille Harder, Momoko Tanikawa Nachwuchsspieler des Jahres: Lennart Karl

Lennart Karl Trainer des Jahres: Vincent Kompany

Vincent Kompany Klub des Jahres (Männer)

Klub des Jahres (Frauen)

+++ Ballon d'Or 2026: Willkommen im AZ-Liveblog! +++

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveblog! Wer wird Weltfußballer und Weltfußballerin 2026? Welcher Youngster darf sich über die Auszeichnung zum Nachwuchsspieler des Jahres freuen? Und welcher Trainer hat mit seiner Arbeit in der vergangenen Saison am meisten überzeugt?

Die Antworten darauf gibt es bei der großen Ballon-d'Or-Gala am Montagabend! Wir halten Sie hier auf dem Laufenden!