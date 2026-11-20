Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen stellt sich auf dem AZ-Sofa klar gegen Rauswurf der Amateure aus dem Grünwalder Stadion – und nimmt die Stadt in die Pflicht.

So stellt sich die mit der Machbarkeitsstudie beauftragte Powerhouse Company das neue Grünwalder Stadion vor. Aber der FC Bayern will da auch noch ein Wörtchen mitreden.

Bei einem Abend mit dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern muss es – das gehört zur Münchner Folklore – irgendwann natürlich auch um den TSV 1860 gehen. Jan-Christian Dreesen äußerte sich auf dem AZ-Sofa zum Grünwalder Stadion. Das aktuelle Dauerzoff-Thema zwischen den beiden Erzrivalen.

In Rathaus-Kreisen betont man dieser Tage, sind die Stadt und die Löwen aktuell sehr optimistisch, dass die Übernahme des Sechzger-Stadions in Erbpacht durch den Verein und der daran angeschlossene Umbau in eine schmucke Löwen-Arena tatsächlich Wirklichkeit werden können.

Das hätte allerdings zur Folge, dass für den FC Bayern dort kein Platz mehr wäre. Denn obwohl noch keine Verträge unterschrieben sind und auch noch lange keine Bagger rollen werden, sind sich die 1860-Bosse sicher, dass sie den Nachbarn von der Säbener Straße dann in ihrem Wohnzimmer auf keinen Fall mehr als Mieter wollen. Das hat Präsident Gernot Mang im Zuge der Übernahme- und Ausbaudebatte nachhaltig klargestellt.

Grünwalder-Auszug? "Kann mir gar nicht vorstellen, dass unsere Amateure dort nicht mehr spielen"

Jan-Christian Dreesen auf dem AZ-Sofa. © Bernd Wackerbauer

Jan-Christian Dreesen sieht das "naturgemäß anders." Aktuell spielen dort die Amateure des FC Bayern, und das soll auch auf ewig so bleiben, wenn es nach dem FCB-CEO geht: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass unsere Amateure dort nicht mehr spielen."

Dabei kritisiert Dreesen weniger den Wunsch der Sechzger nach einem eigenen Wohnzimmer, sondern nimmt ganz klar die Stadt in die Verantwortung, die Interessen des deutschen Rekordmeisters zu schützen. Konkret erklärt Dreesen: "Ich kann mir nicht vorstellen – welche Konstruktion auch immer die Stadt München wählt – die Übergabe dieses städtischen Stadions an einen Klub nicht mit Bedingungen zu versehen, dass andere Nutzer dieses Stadions dort nicht auch weiterhin ihre Heimat haben."

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Grünwalder-Debatte: Dreesen nimmt OB Krause in die Pflicht

Schließlich ist das Grünwalder Stadion auch die Ur-Spielstätte des FC Bayern, dort stiegen sie 1965 in die Bundesliga auf, dort gewannen die Roten 1969, drei Jahre nach den Blauen, ihre erste von mittlerweile 35 Meisterschaften. Somit steckt eben auch viel Bayern-Geschichte in diesem alten Gemäuer – oder wie es Dreesen auf den Punkt bringt: "Unsere Fans nennen dieses Stadion ja nicht ohne Grund Hermann-Gerland-Kampfbahn."

Und sollte vor allem die Stadtspitze um OB Krause den Anspruch des FC Bayern auf dieses Stadion unterschätzt haben, schickt Dreesen nochmal sehr unverblümt hinterher: "Die Stadt ist gut beraten, alle Nutzer hinreichend zu schützen, die in diesem Stadion spielen."

Im Rathaus sollte man diese Worte wohl besser ernst nehmen.