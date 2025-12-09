Der FC Bayern hat gegen Sporting Lissabon das frühe Spiel in der Champions League. Das sorgt für ein Bahn-Chaos.

Das wird für einige Bayern-Fans eng! Um 18.45 Uhr startet das Spiel zwischen dem FC Bayern und Sporting Lissabon in der Champions League. Ja, richtig: Nicht um 21 Uhr. Das bringt für einige Anhänger Herausforderungen mit. Während es mit dem Auto recht einfach in die Allianz Arena ohne große Staus ging, sah das mit der Bahn anders aus.

Bahnen nach Fröttmaning brechend voll

Es herrscht Chaos. Immerhin fahren aktuell nicht nur die Fans des Rekordmeisters nach Fröttmaning, sondern auch viele Münchner nach Hause. Feierabendverkehr und Bayern-Spiel, das scheint sich nicht zu vertragen. Die Bahnen sind brechend voll. Ob alle pünktlich zum Anpfiff kommen? Fraglich. In der Arena sind 15 Minuten vor Anpfiff noch zahlreiche Plätze frei.

Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer - Upamecano - Tah - Kimmich - Gnabry - Kane - Olise - Laimer - Karl - Stanisic - Pavlovic

Bank: Ulreich - Urbig - Kim - Goretzka - Jackson - Davies - Bischof - Ito - Guerreiro - Mike