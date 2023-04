AZ-Kolumnist Pfaff fordert von Bayern: Keine Ausrutscher mehr!

In seiner Kolumne für die Abendzeitung erklärt Bayerns Torhüter-Legende Jean-Marie Pfaff, warum er gegen ManCity an ein Wunder glaubt und welchen Auftrag die Spieler gegen Hoffenheim haben.

Glaubt noch an das Wunder gegen Manchester City: Bayern-Legende und AZ-Kolumnist Jean-Marie Pfaff.

Ein 0:3 bei Manchester City – der FC Bayern steht vor dem Aus in der Champions League. Um dieses Ergebnis im Rückspiel in München am Mittwoch noch drehen zu können, braucht es ein Fußball-Wunder.

Sané scheitert an Ederson

Vor allem braucht es Tore – und da hat es in Manchester gehapert. Leroy Sané hat es immer wieder mit Schüssen aus der Distanz versucht, bei den Boden- und Wetterverhältnissen war das sicher auch kein schlechtes Mittel. Aber dann muss eben auch mal ein Ball reingehen, oft kamen die Schüsse viel zu zentral und waren für Ederson nicht schwer zu halten.

Unordnung in der Münchner Abwehr

Und ebenso wichtig ist, dass im Rückspiel die Abwehr souveräner auftritt als in Manchester. Ich schiebe jetzt nicht alles auf Dayot Upamecano, der sicher nicht seinen besten Tag hatte. Ich finde aber, dass es allgemein viel zu wild vor dem Münchner Tor zuging. City schaffte es immer wieder, Unordnung in die Münchner Abwehrformation zu bringen.

De Bruyne war bis zu seiner Auswechslung ein ständiger Unruheherd, auch Gündogan oder Rodrigo stießen aus dem Mittelfeld immer wieder gefährlich nach vorne. Über Grealish, Silva und Haaland brauchen wir da gar nicht reden. Yann Sommer, der selber einige Wackler in seinem Spiel hatte, musste einige Male in höchster Bedrängnis retten, sonst hätte es auch noch deutlicher ausgehen können.

Auf den ersten Blick ist es das gewesen für den FC Bayern in der Königsklasse. Aber wenn eine Mannschaft es schafft, so ein Ergebnis noch zu drehen, dann die Münchner. Zumal Manchester City traditionell deutlich schwächer aufspielt, wenn sie ihre Insel verlassen. Ich habe jedenfalls noch eine leise Hoffnung, dass Bayern es in München drehen kann.

Der Auftrag: Hoffenheim schlagen

Aber bevor es so weit ist, gilt es erst einmal am Samstag gegen Hoffenheim in der Bundesliga zu gewinnen.

An der Tabellenspitze geht es nach wie vor eng zu, da darf sich die Mannschaft von Thomas Tuchel keinen Ausrutscher erlauben. Die Spieler haben jetzt einen klaren Auftrag: Hoffenheim schlagen und dann im Rückspiel gegen Manchester noch einmal alles versuchen.