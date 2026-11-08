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AZ-Info: Manuel Neuer fällt bis Jahresende aus – FC Bayern gibt Diagnose bekannt

Manuel Neuer hat sich gegen Mainz 05 einen Sehnenteilriss im Fuß zugezogen. Nach AZ-Informationen ist das Jahr 2026 damit für ihn gelaufen.
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Für Manuel Neuer war die Partie in Mainz bereits kurz vor der Halbzeit vorzeitig beendet.
Für Manuel Neuer war die Partie in Mainz bereits kurz vor der Halbzeit vorzeitig beendet. © IMAGO/Frank Hoermann

Nächster Verletzungsschock für Manuel Neuer! Wie der FC Bayern am Sonntag bekanntgab, hat sich der Kapitän des FC Bayern beim 2:0-Auswärtssieg gegen den FSV Mainz 05 am Samstag einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen.

Nach AZ-Informationen wird der Torhüter damit in diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Es ist mit einer Ausfallzeit von sechs bis zwölf Wochen zu rechnen, Neuer könnte also sogar bis Ende Januar ausfallen.

Neuer war gegen Mainz einmal mehr verletzungsbedingt vorzeitig ausgewechselt worden, für ihn kam Jonas Urbig ins Spiel. Sportvorstand Max Eberl hatte nach der Partie bereits bestätigt, dass die frühere Fußverletzung des Keepers, wegen der er zuletzt bereits mehrere Spiele verpasst hatte, wieder aufgebrochen war.

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